"Me casé con la mujer de mis sueños": Álvaro Ballero dedica tierno mensaje a su esposa

24 jun. 2024 - 01:30 hrs.

En el año 2003, Álvaro Ballero alcanzó reconocimiento a nivel nacional luego de haber ganado el reality "Protagonistas de la Fama", donde conquistó a la audiencia de la televisión chilena con su personalidad.

Desde entonces, han pasado 21 años y muchas cosas han cambiado en la vida de Ballero, ya que se alejó de la pantalla y actualmente se desempeña como empresario e incluso se casó y formó una familia.

Álvaro Ballero y su familia / Instagram

En la actualidad, está casado con Ludmila Ksenofontova, expatinadora de nacionalidad rusa que se dedicó a esta disciplina hasta que cumplió los 20 años y a quien conoció el 2008 en un programa de baile.

Ambos llevan 15 años juntos y tienen cuatro hijos: Milla, Vika, Ivana y Santino, con quienes aparece en sus publicaciones en redes sociales. Pero, recientemente, el exchico reality compartió un romántico mensaje dedicado a su esposa.

Álvaro Ballero y su esposa / Instagram

El tierno mensaje de Álvaro Ballero a su esposa

En el posteo se puede ver un video grabado por Álvaro en el que aparece su esposa Ludmila patinando sobre hielo, mientras que en la descripción de la publicación compartió un profundo mensaje dedicado a ella.

Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova / Instagram

"Ella es de otro planeta, en serio, es omnipresente, siempre lo he dicho, si me separo de Ludmila, habré vivido con la persona más increíble que el mundo me haya podido entregar", escribió Ballero en su cuenta de Instagram.

"Ella es todo, todo lo que hubiese soñado. La conocí patinando, hace más de 15 años, hoy volvió a patinar con esa sensación que es dueña del mundo, miren su movimiento, así se mueve en mis emociones, en cada poro de mi piel, hasta 15 años después", señaló.

"Hoy duermo con esa persona a mi lado, esa que soñé tantos años (...) Cada vez que volvemos a ser esa energía que nos reunió, el horizonte se desdibuja, el paroxismo es el "desde" y yo sigo creyendo que me casé con la mujer de mis sueños", concluyó.

En la publicación de su Instagram, Ballero también contó como se conocieron y compartió una profunda reflexión sobre su pasado, específicamente la época en que se hizo famoso en Chile.

Revisa la publicación de Álvaro Ballero

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Álvaro Ballero A. (@balleroa)

Todo sobre Famosos chilenos