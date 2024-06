Pedro Carcuro fue internado en una clínica capitalina: "La firme es que no estuve bien"

23 jun. 2024 - 17:41 hrs.

Desde el pasado viernes el icónico comentarista deportivo, Pedro Carcuro, se encuentra internado en la Clínica Las Condes debido a problemas en su salud.

El también relator, de 79 años, se ha considerado siempre como un hombre sano, pero en el último tiempo ha tenido más de una complicación.

Hace un tiempo tuvo una repentina hemorragia nasal mientras conducía su vehículo, que lo obligó a someterse a una pequeña intervención quirúrgica. Sin embargo, a los pocos días volvió a su trabajo.

"Uno tiene que trabajar, si te vas para la casa es que estás fregado", ha dicho más de una vez el periodista, que tiene una trayectoria de más de 50 años en la televisión.

Pedro Carcuro internado en una clínica

Sin embargo, lo ocurrido el día viernes fue de una mayor gravedad, por lo que el exconductor de "De pe a pa" debido ser internado en la Clínica Las Condes, en donde se le descubrió una arritmia cardiaca como consecuencia de una insuficiencia en el corazón.

"Me realizaron una serie de procedimientos y me siento mejor, pero la firme es que no estuve bien. Mira, uno es viejo, uno mira las caras de quienes te atienden y no eran las mejores, estaban todos muy nerviosos", detalló Carcuro en conversación con La Hora.

"Ojalá no sea nada más y que ya esté todo controlado (...) El jueves espero estar de vuelta en el trabajo", dijo con optimismo desde su habitación en la clínica.

Carcuro, además, sostuvo que aprovechó su estancia en el recinto hospitalario para ver el partido entre Chile y Perú en la Copa América 2024, aunque no quedó conforme con la actuación de "La Roja".

"Ahí estuve mirando en un computador, no fue el mejor partido en realidad, ojalá mejoren, sino la cosa se nos va a complicar", cerró.

