La nueva faceta del "Chico Eléctrico": Comenzó a hacer stand up comedy

23 jun. 2024 - 00:30 hrs.

Joseph Rivas, más conocido como el "Chico Eléctrico" obtuvo reconocimiento a nivel nacional gracias a su participación en la Teletón del 2022, donde contó sobre cómo sufrió una inflamación cerebral que lo dejó con diversas secuelas.

Tras su salto a la fama, el joven de 19 años ha incursionado en diferentes facetas, ya que se ha desempeñado como influencer, actor, cantante e incluso, se dedica a dar charlas en las que cuenta su historia y aprovecha de mostrar sus dotes en un nuevo proyecto.

Joseph Rivas / Instagram

"Chico Eléctrico" incursiona en el stand up

Hace algunas semanas, Joseph mostró en sus redes sociales que está comenzando a realizar shows de stand up comedy, es más, ya se ha presentado en el reconocido bar "Comedy" y ha recibido mensajes de apoyo de sus seguidores.

"Es un proyecto en el cual recién estoy avanzando. No hay edad para que te digan qué se puede en la vida. Los obstáculos eso son, obstáculos", señaló el "Chico Eléctrico" en un video en su cuenta de Instagram.

"Chico Eléctrico" haciendo stand up / Instagram

Asegura que sus recientes presentaciones en el "Comedy" han sido todo un éxito. "Me siento muy contento y feliz, porque gracias al esfuerzo y constancia se pueden ir cumpliendo los sueños y metas", escribió en una publicación.

"Chico Eléctrico" / Instagram

La historia del "Chico Eléctrico"

Las secuelas de la inflamación cerebral que sufrió, provocaron que viviera con temblores involuntarios que le dificultan la realización de actividades cotidianas como lavarse los dientes o comer.

"En la calle decían 'miren, el chico va con electricidad o va bailando electrónica'. Luego para redes sociales me busqué un apodo, dije quiero transmitir energía, humor", por lo que se apodó como 'chico eléctrico', contó en la Teletón del 2022.

Sobre el inicio de la enfermedad, contó que "en primero medio empecé con temblores casi imperceptibles, después me pasaba que todo mi cuerpo tenía cortocircuito, yo quedaba pegado como el Chavo del 8 cuando le da la garrotera. No podía moverme, no podía hacer nada, como que los ojos se me iban, intentaba hablar, balbuceaba".

Tras una resonancia se detectó que tenía el cerebro inflamado. Sin embargo, aún no existe un diagnóstico certero para su condición y es posible que no se sepa.

Todo sobre Famosos chilenos