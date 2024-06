Hija de Mario Velasco y Carolina Mestrovic visitó a su papá tras casi 5 meses: "Me sobra mucho corazón"

22 jun. 2024 - 19:16 hrs.

A mediados del 2023, Julieta, la hija de Mario Velasco con Carolina Mestrovic, se fue a vivir con su madre a Estados Unidos.

La adolescente estuvo por cerca de cinco años al cuidado del conductor de televisión en Chile, y en agosto del año pasado viajó a Norteamérica.

Mario Velasco y su hija Julieta

La separación de Julieta ha acomplejado a Mario, ya que él mismo contó que fue un proceso difícil.

Mario Velasco recibió a su hija Julieta

Sin embargo, la joven de 12 años está de visita en Chile desde el pasado 30 de mayo, ya que se encuentra de vacaciones, por lo que decidió pasarlas con su padre.

Es por esto que el rostro televisivo ha manifestado su alegría por estar nuevamente con su querida hija.

Julieta Velasco

"Hace mucho no estábamos tantos días juntos, sus vacaciones de veranos son largas, de un mes y medio, entonces se vino para acá a verme", contó hace varios días Velasco al diario Las Últimas Noticias.

"Ha sido demasiado rico tenerla. En lo emocional, ha sido como una carga de amor súper necesaria", prosiguió.

"Volver a tenerla acá me viene a reafirmar el hecho de todo lo que la quiero, de lo importante que es en mi vida, de lo que ha crecido, de cómo pasa el tiempo", señaló Mario.

"La echo mucho de menos. Me ha costado este asunto de estar lejos, sobre todo el hecho de llenar ciertos aspectos que tienen que ver muchas veces con el tiempo y con lo emocional. Me sobra mucho tiempo y me sobra mucho corazón, por decirlo de alguna manera", consignó a LUN.

Julieta debe regresar a Estados Unidos, donde estudia y vive con su madre, Carolina Mestrovic, el próximo 7 de julio, periodo en el que regresan a clases en Norteamérica.

