"Quedé impactada": Helhue Sukni cuenta que le redujeron licencia de conducir por padecer hipertensión

21 jun. 2024 - 03:15 hrs.

¿Qué pasó?

La abogada e influencer, Helhue Sukni, contó recientemente que vio parcialmente fallido su intento de renovación de su licencia de conducir, debido a que informó que padece una enfermedad crónica.

La jurista concurrió hasta la municipalidad de Lo Barnechea para cumplir con este trámite, pero para su sorpresa, solo le renovaron por la mitad del tiempo estipulado.

El impasse de Helhue

Helhue contó en diálogo con Las Últimas Noticias que concurrió a efectuar la renovación de su licencia de conducir, porque se irá de vacaciones a Europa y requiere tenerla al día para arrendar automóviles.

Su documento venció en 2023, pero la extensión que se autorizó durante la pandemia le permite conducir por las calles del país hasta octubre de este año, no así en el extranjero, por lo que decidió adelantar el trámite.

¿Qué dijo Sukni?

“El médico me dijo que la licencia de conducir dura seis años, pero que me la reducía a tres. Quedé impactada porque el examen de la tijera (psicotécnico) y el de los frenos los pasé súper rápido”, contó la abogada.

Añadió que “es la primera vez que me reducen la licencia (...) Tengo hipertensión desde 2013, es hereditaria y la tengo controlada, tomo medicamentos siempre”.

“La verdad es que lo encuentro insólito. El cabro que me vio en la Dirección de Tránsito me dijo que a las personas diabéticas también se la reducen. Ni siquiera me tomaron la presión, solo lo puse en la ficha”, sostuvo.

Nueva normativa

Este impasse que pasó la jurista se debe a una normativa que rige desde junio de 2020 y que se basa en instructivo técnico que del Ministerio de Transportes.

En dicho escrito se incluyeron más de 30 patologías de salud con indicaciones especiales para entregar el documento, como la hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares o neurológicas y trastornos psiquiátricos o visuales.

