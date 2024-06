Tras quiebre amoroso: Raquel Argandoña enciende las redes con curioso mensaje

19 jun. 2024 - 14:26 hrs.

Raquel Argandoña, ha generado gran revuelo en las redes sociales tras compartir un curioso mensaje.

Luego de los rumores de una supuesta infidelidad de quien sería su pareja hasta hace unos meses, Félix Ureta, la animadora no tuvo problemas en manifestar su independencia.

La polémica inició luego de que en el programa 'Que te lo digo' mostraran un intercambio de mensajes con propuestas subidas de tono entre Ureta y la famosa actriz y modelo italiana-chilena Francesca Franzese.

Mensaje en redes sociales

Aunque Argandoña no se ha referido al tema de manera directa, por ninguna plataforma, si publicó en su perfil de Instagram: “Si me vas a regalar algo. Que sea respeto y lealtad, el resto me lo compro yo…”.

Esta curiosa reflexión fue escrita sobre una fotografía en la que se le ve radiante y sonriente. Tal vez, sugiriendo que ya ha superado la relación.

Reacciones de sus seguidores

En muy poco tiempo, la publicación recibió más de 11 mil "me gusta" y cientos de comentarios de apoyo, que sin dudas, reflejan el cariño de sus seguidores.

Algunos decian: "Que sabio ese mensaje, mi admirada Raquel", "No más cafiches Raquelita, Éxito", "Así de simple, bien Sra. Raquel, la admiro".

Confirmación del quiebre amoroso

Es importante destacar que días atrás, en su programa ‘Tal Cual’ de TV+, Argandoña confirmó que su relación con Félix Ureta había terminado hace algunos meses.

Aunque en ese momento no especificó los motivos. Ahora, con este mensaje, parecen aclararse las razones del distanciamiento.

