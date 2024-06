"Todo fue un error": Coté López confirma reconciliación con su hijastro Diego Jiménez

19 jun. 2024 - 10:24 hrs.

A comienzos de junio se hizo pública una crisis que estaba afectando a la familia del futbolista Luis Jiménez y la empresaria María José "Coté" López, luego de que ella se viera envuelta en un lío con Diego Jiménez, el hijo mayor del deportista.

Cuando se produjo el conflicto, Coté aseguró que había eliminado a su hijastro de su vida, sin embargo, a dos semanas del altercado, la influencer confesó, mediante sus historias de Instagram, que ya se reconcilió con Diego.

"Nos amamos y todo fue un error"

En la dinámica de preguntas y respuestas de la mencionada red social, la empresaria recibió en una interrogante respecto a la relación con su hijastro. "Nunca respondes las preguntas incómodas, solo las que te convienen. ¿Qué onda con Diego?", le cuestionaron.

Fue así como, fiel a su estilo, López señaló: "Hum, yo respondo lo que quiera, es mi insta jajaja, pero como ahora dije que no me iba a cuidar de hablar por el qué dirán en la prensa, responderé con honestidad".

En ese momento, la empresaria de 35 años confesó que con Diego Jiménez ya se reconciliaron. "Hablamos a los dos días de todo el escándalo, está todo bien, ambos coincidimos en que nos amamos y todo fue un error", sinceró.

Coté se refirió a lo doloroso que fue estar peleada con Diego. "Me dolió mucho, fue algo que jamás me esperé. En 18 años nunca tuve un conflicto con nadie, siempre me he contenido de responder a quienes hablan de mí, porque no me conocen, así que me da igual", dijo.

Sin embargo, respecto al conflicto en que se vio envuelta con su hijastro, confesó que "esta vez sí me dolió y caí en algo tan bajo respondiendo (ojalá él hubiera entendido en su minuto que era mejor arreglarlo en privado)".

Asimismo, cerró el mensaje diciendo que "yo solo me defendí desde la rabia, impotencia e injusticia, pero ya pasó y entiendo que él tiene 24 años y yo 35, quizás debí ser más madura… Pero ya fue, no es tema".

En otra de las historias le consultaron si es que cree que Yoyi Riveros, la madre de Diego Jiménez, la perdone, ante lo que explicó que ellas no tienen ningún conflicto. "Yo no tengo ningún problema con la mamá de Diego", mencionó.

Sin embargo, "hubo un momento en el que le pedí disculpas por algo que dije, donde la incluí erróneamente. Conversamos mucho durante todo el problema y está todo bien entre nosotras, como siempre, es una persona súper madura e inteligente", finalizó Coté.

