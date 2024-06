"Eres un hombre admirable": El tierno saludo de Trini Neira a su pareja Bimza por el Día del Padre

18 jun. 2024 - 15:53 hrs.

La influencer Trini Neira, hija del exfutbolista Manuel Neira y la celebridad Pamela Díaz, realizó un especial saludo en el Día del Padre que no fue dirigido precisamente a su progenitor, sino que a su actual pareja, Bastián Muñoz, más conocido como "Bimza", su nombre artístico.

Un saludo que extrañó a algunos, puesto que no entendieron por qué Trini saludó a su actual pareja. Mientras unos pensaron que tal vez la joven estaba embarazada, otros intuyeron que Bastián ya es padre fruto de una relación previa a la de ambos.

El mensaje de Trini a Bimza

Y esta última es la opción correcta, puesto que Bastián es padre de un niño de cerca de tres años llamado León, que nació de un romance previo al que mantiene con Trini. Fue por aquello que Pamela Díaz le dejó un tierno saludo en su cuenta de Instagram, exponiendo las bondades del cantante como padre.

Sobre una imagen en blanco y negro, en la que aparece Bimza en la playa, Trini redactó, "le agradezco a la vida por ponerlos en mi camino. Eres un hombre admirable, valiente e increíble, me inspiras cada día a ser mejor personita y estaré eternamente agradecida por todo".

"Nunca te soltaré de la mano y espero seguir construyendo nuestro futuro, logrando todas nuestras cositas. Feliz día, mi vida, te adoro y te amo con todo mi corazón", añadió una enamorada Trini, quien adjunto además un emoji de un corazón con vendas.

Al mismo tiempo, Bimza subió una foto a su cuenta de Instagram en la que aparece su hijo, León, viendo atentamente una proyección en la pared de un dibujo animado sobre una cama. Bajo la imagen, el cantante se deshizo en elogios para su pequeño.

"Hijo, no sabes lo agradecido que estoy de la vida de ser tu padre. Quizás no soy lo que me hubiera gustado ser como father (padre), pero lucho a diario con todo lo que tengo para serlo. Tu felicidad es todo para mí. Te amo, León Mateo", indicó.

Al finalizar el mensaje escrito por las historias de la aplicación, Bastián Muñoz agregó que "tu padre estará contigo siempre porque eres tú quien me llena y le da sentido a mi vida", sumando además un emoji de un león y un corazón blanco.

