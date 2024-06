DJ Méndez dio a conocer las razones por las que Steffi no ha revelado el nombre de su hijo

18 jun. 2024 - 13:23 hrs.

La hija de DJ Méndez, Steffi Méndez, se convirtió en madre el pasado domingo 5 de mayo en Suecia, convirtiéndose así en madre primeriza junto a su pareja, el músico sueco Dante Lindhe, con quien tiene una larga relación amorosa.

Si bien Steffi ha compartido imágenes junto a su bebé recién nacido, lo cierto es que la influencer ha sido muy cuidadosa de no revelar grandes detalles de su hijo como su nombre, limitándose solo a subir imágenes en donde aparece su perfil.

Steffi Méndez y su bebé

¿Por qué Steffi Méndez no da el nombre de su hijo?

Cuando ha hecho referencia al niño, solo le dice "Baby G". Y tiene un poderoso motivo detrás, aseguró su padre, DJ Méndez, quien en un programa de televisión reconoció que ha ido con cuidado de no explicitar públicamente como se llama su primer nieto.

Conversando con CHV, el rapero indicó cómo está llevando esta faceta de abuelo, que inició Steffi Méndez con su primogénito. "Viajé 28 años atrás, (como) cuando yo pude cargar a la Steffi por primera vez. Es una sensación rara, muy linda, porque es como ser papá de nuevo, pero sin responsabilidades", señaló entre risas.

Steffi Méndez y su bebé

Luego, reveló los motivos que le ha dado su hija para no decir como se llama la guagua a los medios ni redes sociales. "No la entiendo cuando me cuenta por qué. Ella siente que esta generación, la comunidad, la sociedad, está muy cabrona, muy hater. Con mucho odio en los comentarios", lamentó.

DJ Méndez

"Hay muchas opiniones que no son positivas", añadió, explicando que Steffi, quien esperó hasta los 8 meses de embarazo para contar que se convertiría en madre, quiere evitar cualquier tipo de cuestionamiento de parte de los internautas.

"En vez de aplaudirla y decirle 'qué lindo que fuiste mamá', Steffi tenía miedo porque había sido criticada por otras cosas, y no quería que eso pasara con su bebé. La entiendo al mil porciento y la apoyo", concluyó, no sin antes reiterar que se encuentra feliz como abuelo y desea tener más nietos.

