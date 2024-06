¿Aún no sabes por qué pelean? Este es el conflicto que vive la familia de Coté López y Luis Jiménez

05 jun. 2024 - 16:31 hrs.

El escándalo que se ha tomado el mes de junio en cuanto a la farándula chilena, es protagonizado por la familia de Coté López y Luis Jiménez.

Para muchos, este clan era el símbolo de estabilidad, debido a lo sólido que se veían a través de redes sociales. Sin embargo, en todos lados se cuecen habas, como se dice popularmente, y hoy están cuatro de sus integrantes envueltos en una trama que ha sido ampliamente comentada.

A continuación te explicamos en simple lo que está ocurriendo, sus involucrados, y las acusaciones que existen entre ellos.

Los involucrados

María José “Coté” López: Actual esposa de Luis Jiménez. Madre de cuatro hijos junto al exfutbolista, las trillizas Isidora, Rebeca y Rafaela, de actuales 13 años y Jesús, de 8 años recién cumplidos a fines de abril.

Luis Jiménez: Esposo de Coté López. Con ella tuvo a los cuatro hijos antes mencionados, pero antes de conocerla, tuvo a su primogénito, Diego Jiménez, cuando apenas tenía 16 años, con una joven de la misma edad alejada del mundo del espectáculo.

Diego Jiménez: Hijo mayor de Luis Jiménez, a quien Coté López aseguró haber considerado como un “hijo” más, pese a no existir la filiación biológica. Actualmente, tiene 23 años, y a sus 19 se convirtió en padre de su primer hijo, Valentino, junto a Javiera Vidal.

Javiera Vidal: Conocida también como “La Sazón”, es la expareja de Diego. Con él terminó hace algunos meses y durante toda la relación que tuvo con el joven, fue cercana a Coté López, incluso, modelando algunas prendas para su marca.

La historia del conflicto

El inicio del conflicto entre las partes no está del todo claro. Hace algunos días, Javiera hizo una ronda de preguntas en Instagram y le consultaron si es que seguía siendo amiga de Coté López, con quien solía compartir, y ella respondió un tajante "no".

Esto provocó que sus fans quisieran saber más detalles, aunque en ese momento, ella no dijo nada. Eso sí, los internautas, ávidos de querer más información, notaron que Diego había dejado de seguir a Coté, dejando así en evidencia que existía un quiebre familiar.

Como ninguno de los dos explicó el origen del conflicto, los fans de Coté López y Luis Jiménez, quienes estaban felices por la reconciliación del matrimonio, especularon con que fue Javiera y Diego los que provocaron el quiebre, y por ello, Coté ya no los podía ni ver.

De hecho, algunas teorías fueron más allá e incluso, aseguraron que Luis Jiménez tuvo un affaire con la hermana de Javiera, Paula Vidal, lo cual no ha sido ni desmentido ni confirmado por las partes.

A raíz de este último chisme, Javiera empezó a recibir fuertes críticas en Instagram lo que ocasionó que Diego saliera a defenderla. Y fue allí donde comenzó el cruce de declaraciones en redes sociales.

Diego ventiló problemas familiares

Diego Jiménez publicó una historia escribiendo que, "no tenemos nada que ver con la separación y ojalá algún día les digan la verdad y dejen de creer los cuentos que les venden".

Y horas después, el martes 4 de junio, Diego compartió capturas de pantalla en donde reveló que Coté López habría impuesto condiciones a Luis Jiménez para volver con él. Una de ellas era que el exfutbolista no tuviera relación con su hijo.

Esto fue rápidamente desmentido por Luis, quien hizo hincapié en que la última semana de mayo trabajó con su hijo en la empresa que él tiene. Asimismo, reveló que Coté le pidió que no saliera con Diego, pero de noche.

Luego de esto, Diego nuevamente subió un pantallazo en el que se ve que López le exigió que nunca más le volviera a "dirigir la palabra ni la mirada", tanto él como la (ahora ex) polola.

Horas después, Javiera entró a la carga y se lanzó contra Coté López, revelando cuál fue el motivo por el cual ella se molestó con la empresaria.

Vidal confió en López y le dijo los problemas de pareja que tenía con Diego. Según Javiera, Coté le contó todo al hijo mayor de Luis Jiménez, algo que vio como una deslealtad.

Esto porque Javiera confesó (y luego mostró) un audio que le había mandado López en plena separación, en la que le dice que ventilaría información privada del "Mago", antes que se filtrara una información sobre ella. De hecho, en la nota de voz s escucha decir a Coté, "te juro por Dios hue… antes de juntarme con el hue.... , antes de cualquier hue... dije ‘sabí qué, voy a filtrar la hue… que me hizo Luis’, como la amiga que llamó a Infama, que Luis no era correcto. Puta me voy a poner el parche antes de la herida por si acaso, en caso de cualquier hu..., para que así se entienda el porqué si hago algo".

La defensa de Coté López

Ya casi en la noche del martes 4 de junio, Coté López alzó la voz y decidió desmentir todas las acusaciones que le hicieron, aunque reconoció la veracidad del audio.

"Me oponía de manera rotunda a entrar en este show sin sentido alguno. Diego siente que no fue defendido cuando lo 'culparon de nuestra separación', llamándolo la manzana podrida, creyendo que fue filtrado por mí, cuando eso lo dijo un periodista, ya que decían que salían de carrete con Luis", partió diciendo.

"Diego en lugar de resolver esto en privado, se reía del tema. Si Diego le hubiera dicho a Luis que hablara, puedo asegurar que Luis lo hubiera aclarado. Con esto quiero dejar en claro que él jamás fue el responsable de nuestra separación, tengo 35 años y Luis 39, no somos niños, ambos nos hicimos daño y tomamos la decisión de separarnos", sumó.

Luego, agregó la razón por la cual Diego no fue invitado al cumpleaños de su hermano menor, Jesús: "Diego dice que no lo dejé venir a la celebración de Jesús y alguien se preguntó ¿qué hicieron de grave para que yo no quisiera verlos? Y ojo, el día real del cumpleaños de Jesús le dije a Luis que fuéramos con Valentino (hijo de Diego) al mall y lo celebraran juntos allá".

"Yo jamás en mi vida le negué a Luis ver a Diego o que Diego viera a sus hermanas. Solo lo eliminé de mi vida y tengo todo el derecho. Por la gravedad no subiré lo ocurrido", añadió.

Por último, disparó contra Javiera, señalándole, "¡Ya!, ya tienes la fama que tanto querías, espero que estés contenta, que intentando ensuciarme, filtrando estupideces, les rompieron el corazón a mis hijas y eso es imperdonable (...) finalmente, lo doloroso es la traición y lo malagradecidos".

Las dudas que quedan del caso ahora son: ¿Qué fue lo tan grave que hizo Diego? ¿Se rompió la familia para siempre? Solo el tiempo responderá este y otros cuestionamientos que de seguro, rondan la cabeza de quienes han seguido esta situación.