"He estado muy afectado": Jorge Valdivia niega dichos de escort chilena afirmando que no ha sido infiel a Maite Orsini

Se aburrió de los rumores. Jorge Valdivia alzó la voz y a través de su cuenta de X, decidió desmentir a la escort Natthy Chilena, quien aseguró que el exfutbolista pasó un día con ella, estando en pareja con la diputada Maite Orsini.

Los comentarios de la escort han sido ampliamente difundidos por portales y programas de farándula, puesto que ella asegura que tiene fotos y videos del momento que supuestamente estuvo con Jorge Valdivia, que aún no han sido divulgados.

El descargo de Jorge Valdivia

Durante la jornada de este martes 4 de junio, Jorge Valdivia escribió: "¡Ya basta de tanto circo, me cansé de tanta mentira! Hasta cuándo los matinales, portales y medios de farándula dan espacio y se hacen cómplices de una versión de Natthy Chilena donde ella afirma, sin prueba alguna, haber estado conmigo".

"Lo desmentí claramente y no se ha presentado prueba alguna, porque no existe. Pero aun así el tema sigue, pese al evidente daño a mi honra, a mi familia, y a mi trabajo. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Vale todo por unos clicks de más en las noticias?", se preguntó.

Luego, Jorge Valdivia reconoció valorar el periodismo chileno, sobre todo por el rol que tuvo durante su época futbolística. Sin embargo, arremetió contra la farándula, aseverando que algunos periodistas "han actuado sin ética alguna dando tribuna a un hecho falso, que fue desmentido, y del cual nunca se han mostrado pruebas".

"He mantenido silencio por amor y respeto a mis hijos. He estado muy afectado por esto y la fuerza me la han dado mi familia y amigos. Puedo entender el trabajo de ciertos reporteros, pero no la irresponsabilidad de publicar sin chequear información ni medir consecuencias", añadió.

Al cierre, Jorge Valdivia indicó que "jamás le he sido infiel a Maite y por ello invito a la persona que me acusa a que muestre las pruebas que ha dicho tener".