"Ya tienes la fama que tanto querías": Coté López se defiende de acusaciones de Diego Jiménez y su expolola

Durante la jornada de este martes 4 de junio, Diego Jiménez y su exnovia, Javiera Vidal, emitieron duros comentarios contra María José "Coté" López.

Entre todas las acusaciones, la principal era que Coté estaba alejando a Diego de su padre, Luis Jiménez. Recordemos que el exfutbolista tuvo un hijo antes de comenzar su relación con López.

La defensa de Coté López

Durante la tarde de este martes, Coté lanzó un largo comunicado en el que niega tajantemente las acusaciones, recordando cómo ha sido su actuar tanto con Diego como con Javiera.

"Me oponía de manera rotunda a entrar en este show sin sentido alguno. Diego siente que no fue defendido cuando lo 'culparon de nuestra separación', llamándolo la manzana podrida, creyendo que fue filtrado por mí, cuando eso lo dijo un periodista, ya que decían que salían de carrete con Luis", partió diciendo.

Luego, reveló que "Diego en lugar de resolver esto en privado, se reía del tema. Si Diego le hubiera dicho a Luis que hablara, puedo asegurar que Luis lo hubiera aclarado. Con esto quiero dejar en claro que él jamás fue el responsable de nuestra separación, tengo 35 años y Luis 39, no somos niños, ambos nos hicimos daño y tomamos la decisión de separarnos".

Luego, agregó la razón por la cual Diego no fue invitado al cumpleaños de su hermano menor, Jesús: "Diego dice que no lo dejé venir a la celebración de Jesús y alguien se preguntó ¿qué hicieron de grave para que yo no quisiera verlos? Y ojo, el día real del cumpleaños de Jesús le dije a Luis que fuéramos con Valentino (hijo de Diego) al mall y lo celebraran juntos allá".

"Yo jamás en mi vida le negué a Luis ver a Diego o que Diego viera a sus hermanas. Solo lo eliminé de mi vida y tengo todo el derecho. Por la gravedad no subiré lo ocurrido", añadió.

Coté reconoció que sí le pidió a Luis que dejara de salir de fiesta con su hijo. "No me parece tan terrible, ya que existe un rol de padre y otro de hijo", acotó.

Por último, disparó contra Javiera, señalándole, "¡Ya!, ya tienes la fama que tanto querías, espero que estés contenta, que intentando ensuciarme, filtrando estupideces, les rompieron el corazón a mis hijas y eso es imperdonable (...) finalmente, lo doloroso es la traición y lo malagradecidos".