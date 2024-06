"No me vuelvas a dirigir la palabra": Hijo de Luis Jiménez expone conflictos familiares que involucran a Coté López

04 jun. 2024 - 11:32 hrs.

El matrimonio de María José "Coté" López y Luis Jiménez se encuentra viviendo una verdadera crisis mediática, que se ha ido comentando principalmente a través de redes sociales.

Resulta que no han sido pocos los usuarios que principalmente en TikTok han analizado los motivos del conocido quiebre que la pareja protagonizó a fines del año 2023.

Todo sobre María José López

Las distintas teorías involucraron a terceros, entre ellos, a una cercana por ese entonces de la pareja del hijo mayor de Luis, Diego Jiménez.

Diego Jiménez y María José López

Este último no es descendiente biológico de Coté, aunque tenían una cercana relación. Decimos "tenían", ya que el joven durante los últimos días comenzó a lanzar indirectas que involucrarían a López, demostrando un quiebre total del vínculo que existía.

Las pruebas del conflicto

El joven subió una historia en la que se puede leer un chat que él tuvo con su padre, en el que él le cuenta que una persona, cuyo nombre fue borrado por Diego, "me dijo que volvía conmigo si no te veía más ni hablaba más ni nada".

Diego le contestó, "¿qué tengo que ver yo?, brígido". Y sobre el pantallazo escribió, "y para la gente que defiende lo indefendible, cueck. Con esta ya la voy a cortar. Pero hay 1.000 pruebas de como me ha tratado", refiriéndose a esa persona a la que alude Luis.

Historia de Diego Jiménez

Rápidamente, Luis Jiménez salió a desmentir esta petición de distanciamiento que acusa su hijo, asegurando que está descontextualizado. Asimismo, publicó un pantallazo en el que aparecen dos transmisiones de Twitch que justamente hizo con Diego hace una semana.

"No quería entrar en este show, sobre todo por mis hijos pequeños. Diego bien sabe que la Jose (Coté) se refería a salir de noche. Nunca dejamos de vernos (aquí la prueba). Además de que trabajaba en nuestra empresa y nos veíamos todos los días".

Historia de Luis Jiménez

Después de esta historia, Diego subió otro pantallazo en el que aparecen mensajes que tuvo con una mujer, sin revelar su identidad, ordenándole en duros términos que no quiere tener relación con él.

"Por favor, no me vuelvas a dirigir la palabra ni la mirada. Ni tú y la otra hueo... y por algo la Javi(ex de Diego) le mandó los videos a Luis", se lee en los mensajes. "Ella es así", escribió Diego sobre el registro.

Historia de Diego Jiménez

Diego negó distancia con su padre

Antes de subir todos estos registros, Diego aclaró ante una duda que no está alejado de su padre. "Dudo que pueda distanciarme de mi papá. Soy una persona madura y de valor, contra él no tengo ningún problema, pero alguien tenía que defenderme y si no era yo. ¿Entonces quién?".

Historia de Diego Jiménez

Ahora, eso sí, queda la duda de cómo quedan las relaciones luego de haber filtrado estas conversaciones.