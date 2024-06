"Espera que sea simpática": Pamela Díaz se lanza contra streamer Ni tan zorrón por antiguos comentarios contra ella

04 jun. 2024 - 10:31 hrs.

Sabido es por el público que Pamela Díaz es una de las famosas más deslenguadas y directas del espectáculo nacional, capaz de enfrentarse a quien se le ponga en frente.

Durante la noche de este lunes, Pamela, quien es conocida como "La Fiera", sacó sus garras y encaró al creador de contenidos Diego Jerez, mejor conocido como "Ni tan zorrón".

Todo sobre Pamela Díaz

"No me caes bien"

Resulta que Diego se encuentra por estos días trabajando para Canal 13, reaccionando a los realitys que tiene en pantalla la mentada señal.

El "streamer" al ver el reality da su opinión sobre los hechos. Y al parecer uno de sus juicios habría molestado a Pamela, quien le dijo en su cara a Diego que no le agrada.

Todo se dio en una historia que Jerez grabó, en la que también aparece Valentina Torres y Nicolás Solabarrieta, lamentando que Pamela es la única que nunca ha aceptado ir como invitada a su programa para reaccionar al reality.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lord Diego Jerez (@nitanzorron)

"La que nunca ha venido al react... ¿me odias?", le preguntó Diego a Pamela, quien le contestó, "no, no me caes bien". "Pero es que hemos dicho muchas cosas horribles, ¿o no?", le contrapreguntó él, a lo que Díaz le respondió, "es que me da lo mismo (viniendo) de ti".

El video fue compartido por Pamela Díaz en sus historias, escribiendo encima "si hablas siempre mal de mí, espera que sea simpática".