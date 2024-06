"No quiero volver a saber de ustedes": Diego Jiménez comparte nuevo pantallazo de Coté López contra él

04 jun. 2024 - 15:42 hrs.

La teleserie entre María José "Coté" López y Diego Jiménez, hijo mayor de Luis Jiménez, está lejos de terminar. Más bien, está recién empezando.

El joven, quien es hijo de Luis fruto de una relación previo a Coté, ha estado compartiendo diferentes pantallazos en donde muestra que la relación con ella dejó de ser fluida y cercana, como solía serlo.

Todo sobre Famosos chilenos

Los pantallazos contra Coté

En la primera historia, el joven subió una historia en la que se puede leer un chat que él tuvo con su padre, en el que él le cuenta que una persona, cuyo nombre fue borrado por Diego, "me dijo que volvía conmigo si no te veía más ni hablaba más ni nada".

Diego le contestó, "¿qué tengo que ver yo?, brígido". Y sobre el pantallazo escribió, "y para la gente que defiende lo indefendible, cueck. Con esta ya la voy a cortar. Pero hay 1.000 pruebas de como me ha tratado", refiriéndose a esa persona a la que alude Luis.

Historia de Diego Jiménez

Después de esta historia, Diego subió otra captura de pantalla en el que aparecen mensajes presumiblemente con Coté, ordenándole en duros términos que no quiere tener relación con él.

"Por favor, no me vuelvas a dirigir la palabra ni la mirada. Ni tú y la otra hueo... y por algo la Javi (ex de Diego) le mandó los videos a Luis", se lee en los mensajes. "Ella es así", escribió Diego sobre el registro.

Historia de Diego Jiménez

Por último, Diego denunció que Coté no lo dejó ir al cumpleaños de su hermano menor, Jesús, celebrado a fines de abril pasado.

“No quiero que vengan y no quiero volver a saber de ustedes”, le escribió Coté a las 14:51 horas del sábado 27 de abril.