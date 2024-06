El carismático Enrie-André de "Pituca Sin Lucas": Conoce el presente del destacado actor Otilio Castro

04 jun. 2024 - 14:10 hrs.

Uno de los actores más reconocidos y carismáticos de la televisión chilena es Otilio Castro,quien comenzó su carrera en pantalla a mediados de la década de los 80, cuando tuvo una breve aparición en la miniserie "La Quintrala".

Posteriormente, empezó a aparecer en diversas producciones nacionales, especialmente teleseries. Uno de sus personajes más recordados fue el que interpretó en 2011 en la serie "Los 80", en la cual dio vida a Pedro Herrera, un agente encubierto de la CNI.

En 2014, Otilio se sumó al área dramática de Mega para participar de la exitosa comedia "Pituca Sin Lucas", donde encarnó a Enri-André, un vendedor del Terminal Pesquero que protagonizó algunos de los momentos más hilarantes de la ficción.

"Cuando me dijeron que era un personaje de comedia me fascinó, pero cuando supe que era gay se convirtió en un desafío mayúsculo, porque no pretendíamos caer en la caricatura, ni hacer bullying, ni reírnos. Había que hacer algo serio y respetuoso", comentó el actor respecto a su querido personaje, en una entrevista con Revista Wikén.

También estuvo en otras producciones como "Eres mi tesoro", "Pobre Gallo", "Amanda", "Yo soy Lorenzo", "Edificio Corona", "Amar Profundo", "Juegos de Poder" e "Hijos del Desierto".

El presente de Otilio Castro

En paralelo a su trabajo en la pantalla chica, Castro se ha desempeñado como un destacado actor, director de teatro y músico, pues tiene un gran talento para el canto. De hecho, el 2021 fue parte del programa de imitaciones de Mega, "The Covers".

Actualmente, a sus 61 años, el actor sigue ligado al mundo audiovisual y ha protagonizado cortometrajes como "Una calurosa tarde de verano" y "La Barata". También actuó en el videoclip musical de la canción "Se aleja el tren" de los Hermanos Ilabaca.

Otilio Castro se mantiene activo en redes sociales, donde suele compartir recomendaciones de obras y música. Además, ha publicado recuerdos de importantes momentos en su carrera actoral.

"Recuerdos teatrales, durante los 90, con estos dos grandes, talentosos y queridos amigos Alberto Zara y Carolina García y obras del Paco Rivano. Recorrimos muchos lugares de nuestro país llevando la magia del teatro, en muchas oportunidades nos comentaban algunas personas, era la primera vez que veían una obra de teatro", escribió en un post.