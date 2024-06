"Me he sentido muy mal": Pato Torres revela problema de salud

03 jun. 2024 - 11:46 hrs.

El actor Patricio "Pato" Torres reveló que se encuentra atravesando un delicado estado de salud, luego que se contagiara de influenza.

Un virus respiratorio que se encuentra con alta circulación por estos días, y que ha provocado incluso algunas muertes dentro de la población chilena.

El mensaje de Pato Torres

A su cuenta de Instagram, Pato subió un video en el que aparece hablándole directamente a la cámara, contando lo vivido por su diagnóstico de salud con una voz que delata su enfermedad, realizando un mea culpa, además por no inmunizarse.

"Estoy horrible, lo sé, me siento pésimo todavía. Estoy así porque hace una semana estoy encerrado en mi departamento producto de una influenza muy severa, la verdad que muy complicado", partió diciendo.

"Me quiero dirigir principalmente a la tercera edad. Sí, porque yo fui un porfiado, no me vacuné. Pensaba 'no, yo soy un tipo que hago ejercicio, entreno diariamente, me alimento bien, etcétera', pero parece que este bicharraco de la influenza no tenía idea", expresó.

En esta línea agregó que el virus "me atacó igual y me atacó severamente", pasando luego a realizar un llamado a la vacunación.

"Vacúnense, chicos. Evítense pasar por este estado muy deplorable, la verdad que me he sentido muy mal", lamentó.

Su publicación encontró rápidamente mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes le desearon una pronta recuperación.

