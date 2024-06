Recuerdas a la talentosa Viviana Rodríguez: Conoce a qué se dedica la recordada actriz de televisión

02 jun. 2024 - 15:15 hrs.

Una de las actrices más recordadas de la televisión chilena es Viviana Rodríguez, quien comenzó a aparecer en pantalla el año 1993, en la teleserie "Doble Juego".

De ahí en más su carrera fue en alza y estuvo en recordadas telenovelas como "Sucupira", "Iorana", "Machos", "Brujas" y "Vuelve temprano", entre muchas otras producciones.

En los últimos años, la actriz fue parte del área dramática de Mega y estuvo en producciones como "Decibel 110", "Eres mi tesoro", "Señores Papis" y "Verdades Ocultas".

En esta última teleserie estuvo entre 2017 y 2021 dando vida a María Luisa, quien pese a comenzar como una villana, terminó siendo muy querida por el público. Tras ese gran papel, se le perdió el rastro.



El presente de Viviana Rodríguez: ¿Cuántos años tiene y a qué se dedica?

Viviana Cecilia Rodríguez Dreckmann nació en Santiago el 2 de diciembre de 1970, por lo que en la actualidad tiene 53 años.

Durante su escolaridad estuvo en el Colegio Nido de Águilas y posteriormente estudió Teatro en la Universidad de Chile. Tras ello, comenzó su carrera en televisión en 1993, aunque en el 2000 se tomó una pausa para irse a vivir a Estados Unidos y estudiar en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg.

Luego, regresó a Chile y desarrolló su larga y reconocida carrera como actriz de televisión, teatro y cine. Tras su paso por "Verdades Ocultas", Viviana nuevamente se fue a vivir a Estados Unidos, esta vez junto a su hija Agatha Simunovic, quien nació fruto de la relación que la actriz tuvo con el empresario Marco Simunovic.

Según se puede ver en su cuenta de Instagram, Viviana ahora disfruta de una vida mucho más relajada que en sus años en televisión, aunque sigue ligada al teatro. En 2023, protagonizó una obra de teatro virtual en Miami llamada "Quizás, Quizás, Quizás", en la que participó junto a su hija.

El orgullo de Viviana Rodríguez por el logro académico de su hija

Hace unos meses, Viviana Rodríguez mostró orgullosa la graduación del colegio de su hija Agatha, quien egresó de una escuela de Miami especializada en educación artística para adolescentes. La joven sigue los pasos de su madre, ya que egresó de la mención de Teatro.

En una de las fotografías de la publicación, se ve a Agatha con un polerón de la Escuela Juilliard, una prestigiosa academia de artes ubicada en Nueva York, por lo que se presume que continuará sus estudios ahí.

El pasado 9 de mayo, Viviana celebró el cumpleaños 19 de su hija con una tierna publicación en Instagram: "Happy birthday. No sé si existe una forma de honrar mi admiración por ti...y me pregunto si el amor de madre un día termina de crecer? I love you… more", escribió.

Pese a que no se ha referido a su futuro y se ha mantenido alejada de los medios, todo hace presumir que la actriz se quedará por un largo tiempo en Estrados Unidos, por lo menos mientras duren los estudios de su hija.