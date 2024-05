Carla Ballero reveló el sueño que quería cumplir Claudio Iturra previo a su muerte: "Él necesitaba trascender"

31 may. 2024 - 12:24 hrs.

El pasado 23 de mayo de 2024, Claudio Iturra falleció producto de un paro cardiorrespiratorio, el cual le dio mientras se encontraba en Chile, en el departamento de su madre.

Una muerte inesperada que dejó desazón en el mundo del espectáculo chileno, puesto que el periodista era cercano a varias figuras del espectáculo.

El último deseo de Claudio Iturra

Carla Ballero fue una de las celebridades locales que lamentó el deceso de Claudio Iturra, revelando en un programa de radio Agricultura que uno de los últimos deseos del reportero era convertirse en monje.

Conversando con Pedro Carcuro, Carla indicó que en una plática que tuvo con Claudio, este le dijo que ya "no conectaba como los hombres. Él necesitaba trascender y estaba en esa búsqueda".

Ballero llenó de elogios a quien fuera su amigo, indicando que él se diferenciaba del resto de las personas de la sociedad por tener una particular forma de ser. "No pertenecía al común. No actuaba como un hombre común (...) había magia y esa magia te la transmitía"

"Agradezco de que haya pasado por mi vida en este plano y creo que todos los que tuvieron la suerte de compartir con él sienten exactamente lo mismo", concluyó Carla.

"Era hablar con Dios"

Cabe precisar que Renata Bravo también reveló que Claudio Iturra tenía las intenciones de convertirse en monje, e incluso, llegó a catalogarlo como una figura divina, asegurando en un matinal de TVN que conversar con el periodista "era hablar con Dios".

"Siempre tenía la palabra justa, una palabra de aliento. De esperanza, de seguir tus sueños. Era como hablar con Dios, con Buda, con quien ustedes quieran. Era un gallo de otro mundo. Yo siempre sentí que él estaba más cerca del cielo que de la tierra", añadió una desconsolada Renata en el matinal.