Muere el periodista Claudio Iturra a los 43 años

Este jueves se confirmó el fallecimiento del periodista chileno Claudio Iturra a sus 43 años.

El comunicador fue reconocido por la creación de contenido aventura y participar en diversos programas de televisión de viajes, tales como "Maravillas del Mundo", "Cultura Salvaje" "Cultura Milenaria", en los cuales recorría las diversas civilizaciones del mundo.

Iturra creó la agencia de viajes Masai Travel, la cual ofrece recorridos por destinos como Amazonas, África, Tailandia, Egipto, Carretera Austral, Turquía, India y Torres del Paine.

"Cada uno es dueño de su propio destino, cada uno escribe su propio libro. Cuando partí no tenía nada, me endeudé y me fui a África porque tenía el sueño de viajar por el mundo y trabajar en un programa de televisión que reuniera a la familia", reconoció en una charla que dio a estudiantes en 2017.

"Golpes fuertes y este"

Diversos famosos han entregado sus condolencias por el fallecimiento del comunicador.

Raquel Argandoña publicó un corazón blanco, mientras que Jordi Castell entregó un emotivo mensaje.

"Golpes fuertes y éste... Hablar de fé contigo @claudio_iturra fuiste el motor para volver a creer en todo. Te llevaré en mi corazón", señaló el fotógrafo.

