Daniela Aránguiz adelanta rol que tendrá su hija Agustina como testigo en el juicio contra Maite Orsini

Daniela Aránguiz se encuentra por estos días preparando junto a su abogado la defensa que la tendrá el próximo mes de agosto, enfrentándose en tribunales con la diputada Maite Orsini.

Recordemos que Orsini interpuso una querella contra Aránguiz por los delitos de "injurias graves por escrito y con publicidad".

El pasado lunes 27 de mayo se realizó la primera audiencia del caso, día en el cual Aránguiz descartó llegar a un acuerdo conciliatorio con la congresista, avanzando así a una nueva etapa en el juicio, en el cual participará su hija, Agustina Valdivia, de 16 años.

Sobre el rol que tendrá la menor de edad, Daniela explicó en un programa de TV+ que Agustina fue quien le pidió participar en el juicio.

"Yo al principio no estaba muy de acuerdo. Es mi hija Agustina. No voy a entrar en detalles porque no voy a romper códigos con ella", expresó, agregando luego que "siempre voy a respetar la opinión de mi hija".

Sobre Agustina, agregó que, "este año, ella cumple 17 y el próximo año es mayor de edad. No estamos hablando de una niñita. Es una adolescente que entiende todo y es tremendamente inteligente".

"Los jueces están preparados para hacerle una entrevista a una testigo que sea menor de edad. No va a ser público, no va a entrar prensa. Yo nunca la voy a querer exponer", añadió.

En esta línea, Daniela adelantó lo que diga Agustina en tribunales sería crucial y podría dejar en jaque a la defensa de la diputada.

"(El testimonio de Agustina) Es fundamental y puede ser complicado para ella, sobre todo en su carrera parlamentaria", sentenció.