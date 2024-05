"Me estoy divirtiendo mucho": Lola Melnyck ironiza con las recetas que chilenos le han dejado en Instagram

29 may. 2024 - 08:00 hrs.

"La verdad, lo que viví en Chile fue lo peor de mi vida". Esta fue la declaración que hizo Lola Melnyck a través de redes sociales algunos días atrás, que causó escozor entre los connacionales.

Esto porque muchos de sus fans chilenos se tomaron sus palabras de forma personal, y no les pareció para nada que la rusa hablara así de nuestro país.

Chilenos le han dejado recetas

Por lo anterior, los chilenos más "vengativos" han decidido ir a su cuenta de Instagram y dejarle recetas en los comentarios.

Una forma de burlarse de los famosos, que ya es casi una marca registrada de los internautas locales, que a Lola no le ha provocado —por ahora— el más mínimo enojo, puesto que hasta los está agradeciendo.

"Me estoy divirtiendo mucho con las recetas, me pueden mandar más cosas porque así mi Instagram crece más porque tiene mayor alcance (...) mándenme las recetas peruanas que me gustan más", indicó en una historia, respondiendo a un seguidor que la llamó a no tomar en cuenta los comentarios de los chilenos.

Luego, una internauta le dijo que, "ojalá sigas recibiendo muchas recetas para aumentar tu popularidad", algo con lo que coincidió Melnyck.

"Por favor, manden más recetas, como la niña aquí está pidiendo. Mándenme más recetas para levantar la popularidad, por favor, muchas gracias. Tengo muchísimas cosas que quiero comprar y necesito de su ayuda. Aporten con su granito de arena en mi Instagram", dijo.

Durante la jornada de este martes 28 de mayo, Lola subió una ilustración en la que aparece con un sombrero de chef y un platillo de comida en sus manos. Sobre este se puede leer, "cocinando un rico ceviche peruano. Manden recetas, por favor".

"Me mandaron este dibujo desde Antofagasta. Me encanta la gente inteligente, con humor e ironía. Así que aprovechen de mandar las recetas", escribió la rusa en la descripción, reiterando así que los comentarios con preparaciones de comida están lejos de molestarle.