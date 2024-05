Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta narran mortal ataque vivido en Etiopía: "Es una experiencia que lo cambia todo"

28 may. 2024 - 14:57 hrs.

El pasado lunes 20 de mayo, Francisco "Pancho" Saavedra y Jorge Zabaleta, mientras grababan un programa en Etiopía, vivieron una violenta situación luego que desconocidos percutaran balazos contra todo el equipo, dando muerte así a Toni Espadas, productor y guía turístico de origen español.

Debido a este hecho, la expedición terminó de forma abrupta, y el equipo de grabación por completo emprendió el regreso a Chile, el cual finalmente se concretó durante la madrugada de este martes 28 de mayo, en completo hermetismo.

El regreso de Pancho y Jorge

A su regreso, Zabaleta y Saavedra concedieron una entrevista a T13, medio que liberó un adelanto a redes sociales en donde los conductores del programa dan a conocer un crudo testimonio sobre lo vivido.

"Es una experiencia que lo cambia todo, no necesariamente para mal, es una experiencia que me cambió de lo más profundo de mi ser", señaló Jorge.

El actor se apuró en señalar que esto "no lo he canalizado por algo malo, yo estaba muy preocupado y asustado más que de todo lo que estaba pasando, cómo esto iba (...) qué iba a ocasionar en mí, cómo me iba a despertar yo al otro día...".

Por su parte, Pancho dijo que se encuentra viviendo "sentimientos encontrados" tras lo sucedido. "Sabes que hoy día están despidiendo a Toni en España sus amigos, su viuda y tanta gente que lo quería mucho", señaló.

"Como dijo su viuda Irene en el discurso (durante el funeral), no solamente lo llora África, lo llora España y también lo está llorando Chile", sentenció.