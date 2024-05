"Una tristeza que no me deja respirar": Familiares de Toni Espadas dedicaron emotivos mensajes de despedida

26 may. 2024 - 09:15 hrs.

El pasado lunes 20 de mayo se produjo el fallecimiento del español Toni Espadas, quien se encontraba en Etiopía junto a Francisco Saavedra y Jorge Zabaleta, durante las grabaciones del programa "Socios por el Mundo".

El contexto en que ocurrió el fallecimiento aún no ha sido aclarado, ya que familiares y autoridades han entregado diferentes versiones sobre el hecho.

Lo que sí está confirmado es que su muerte fue producto de disparos provocados por desconocidos, mientras se encontraban en el país africano.

Recientemente, algunos familiares cercanos dedicaron sentidas palabras para el fotógrafo a través de redes sociales, mientras el cuerpo de Toni se dirige a Barcelona.

Toni Espadas

Los emotivos mensajes de despedida de la familia de Toni Espadas

A través de su cuenta de Instagram, Irene Cordón, quien fuera pareja de Toni, señaló, "tengo una tristeza dentro de mí que no me deja respirar. Te has ido demasiado pronto".

"Siempre dijimos que teníamos que aprovechar al máximo la vida, que teníamos que vivirla intensamente. Sabías cómo hacerlo perfectamente. Me dijiste: 'hoy estamos aquí y mañana no sabemos'. Una vez más, te vas de viaje, pero este es sin retorno", dijo.

Su hermano Víctor también realizó una conmovedora dedicatoria en Instagram, pues publicó una imagen y en la descripción escribió: "Con el corazón destrozado desde tu amada Etiopía, hoy empezamos el camino de vuelta a casa, para estar con la mamá, con la hermanita y el resto de la familia. Ahora eres más parte de mí que nunca, pues te llevo dentro mío".

Finalmente, Rafa Martín, un amigo del fotógrafo, también compartió un mensaje por la misma red social. "Qué desgarrador está siendo este viaje a Adís sin poder tomar una habesha (cerveza) en un kebele (tribu) cualquiera contigo. Y como me reconforta ver la casa de Endalnew (un guía de la agencia de allá) llena de amigos compartiendo injera (comida etiope) en tu memoria", escribió.

En cuanto a Pancho Saavedra y Zabaleta, se espera que asistan al funeral de Espadas y luego regresen a Chile.