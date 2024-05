Esposa de Toni Espadas revela nuevos antecedentes del fatal tiroteo que involucró a Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta

24 may. 2024 - 17:19 hrs.

Sobre el fatal ataque en el que estuvieron involucrados Francisco "Pancho" Saavedra y Jorge Zabaleta en Etiopía, faltaba conocer la versión de los hechos que tenía la familia de la víctima, el fallecido guía turístico Toni Espadas.

El español murió tras ser abatido a disparos por parte de desconocidos cuando conducía, con los chilenos como pasajeros, tras el término de las grabaciones de un capítulo de "Socios por el mundo" junto a miembros de la tribu de los Mursi.

¿Qué dijo la familia de Toni Espadas?

Irene Cordón es la viuda del europeo y actualmente se encuentra en Adís Abeba, la capital de Etiopía, gestionando la repatriación del cuerpo de su fallecido esposo desde aquel país africano.

En diálogo con el medio El Periódico, la mujer aseguró que el asesinato de Espadas no fue planificado, sino que se trató de una lamentable coincidencia de tiempo y lugar.

"No fue un ataque, ni un tiroteo, ni una emboscada y no los estaban esperando. Fue un disparo que podría haber chocado contra el retrovisor del coche que conducía, pero tuvo la mala suerte de impactar en Toni", aseguró.

De acuerdo a sus palabras, Espadas y los dos famosos chilenos se vieron en medio de una disputa entre miembros de las tribus Ari y Mursi, siendo el guía turístico el que tuvo la mala suerte.

Existen dudas sobre una eventual intención en disparar

Inicialmente, el grupo —compuesto por una comitiva de cinco vehículos liderados por Toni— había tomado una ruta distinta al camino en donde ocurrió el crimen, ya que se escuchaban disturbios y querían evitarlos.

Toni Espadas, experimentado guía turístico que falleció en Etiopía (Aton)

El español "iba con la ventana abierta y, de repente, vieron a dos jóvenes, uno de ellos con un fusil de asalto AK-47 en la mano. Parecía que les indicaban con señas que frenaran el coche. Toni prosiguió la marcha y se acercó lentamente hacia ellos. Entonces, uno disparó y la bala impactó en él, causando su muerte inmediata", relató Cordón.

"Nadie se esperaba que esta bala tocara a Toni y terminara con su vida. Los dos jóvenes se quedaron pálidos y huyeron corriendo con el temor de saber que su disparo había podido matar a alguien", agregó la viuda, según antecedentes que le han otorgado compañeros de rodaje.

Por su parte, Adrià Grau, director de la agencia a la que pertenecía la víctima, comentó que "no queda claro si el chico dispara con intención o no, pero en ningún caso parece que la intención fuera matarle. Todo apunta que no fue premeditado. Hoy sigue la investigación en curso para esclarecer los hechos".