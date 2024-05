Aránguiz rechazó acuerdo de conciliación ofrecido por Orsini y van a juicio: Su hija declarará como testigo

27 may. 2024 - 16:23 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes se llevó a cabo la primera audiencia por el juicio entre la diputada Maite Orsini y Daniela Aránguiz, a raíz de la querella que la parlamentaria presentó en su contra por el delito de injurias graves por escrito y con publicidad.

A pesar de que la defensa de Orsini le propuso a la expareja de Jorge Valdivia un acuerdo de conciliación, es decir, no volverse a referir nunca más a ella ni tampoco acercarse, la contraparte se negó.

Todo sobre Daniela Aránguiz

En consecuencia, ahora ambas deberán verse las caras nuevamente el próximo 1 de agosto en la primera audiencia del juicio oral, instancia que contará con la hija menor de edad, que Aránguiz tiene con el "Mago", como su testigo.

Aton

"Estamos súper contentos con el resultado"

"Siempre hemos dicho que en esta causa tenemos todas las posibilidades de llegar a un arreglo. Eso fue lo que nosotros le transmitimos a la jueza, que por nuestra parte sí había posibilidad de conciliación", declaró Daniel Jorge, abogado de Maite Orsini, al término de la audiencia.

"Incluso, le expresamos (a la magistrada) cuáles eran las condiciones, esto es, que la persona querellada no se acercara a la víctima y que, además, se comprometiera a no referirse a ella por medios de comunicación, o por Instagram, en la forma que ha cometido previamente los delitos. Sin embargo, la defensa dijo expresamente que no aceptaba la propuesta", agregó.

El abogado de la diputada sostuvo que "estamos súper contentos con el resultado de la audiencia", ya que lograron ingresar "casi toda la prueba que nosotros pretendíamos en nuestra acusación. Es más, se puede ver que nosotros teníamos siete testigos y la jueza solamente llamó a excluir dos".

"Nos quedamos con cinco testigos y con toda la prueba de documentos, que son más de 20. Nos parece absolutamente positivo el resultado de la audiencia", expuso.

"Encuentro muy de poca hombría mostrar las conversaciones"

En la instancia, Daniela Aránguiz fue consultada por "Mucho Gusto" sobre la decisión de que su hija de 16 años declare como testigo en el próximo juicio oral.

"Eso es súper cuidado, la Agustina ya es una adolescente y obviamente que no voy a dejar que las declaraciones sean grabadas, ni tampoco la voy a exponer públicamente. Yo creo que cuando un niño o adolescente menor de edad declara siempre es con mucho cuidado y muy privado. Yo creo que todas mis reacciones son por actos que han ocurrido y que perjudican a mi familia. Y esto es algo que me pidió ella", aseguró la ex chica "Mekano".

Respecto a las pruebas presentadas por la defensa de Orsini, señaló que "yo no me puedo hacer responsable por lo que dicen los medios, me puedo hacer responsable por lo que digo yo, lo que está en mi Instagram, que son mis redes sociales. No me puedo hacer responsable por la reproducción de lo que yo digo".

"Los correos electrónicos son para una tercera persona, que era Jorge, no para ella, y encuentro muy de poca hombría mostrar las conversaciones que tú tienes con la mamá de tus hijos a tu polola", agregó.

"No existe mejor testigo"

Claudio Rojas, abogado de Aránguiz, también se refirió al testimonio que la hija de su representada dará en el juicio oral.

"La declaración de ella es importantísima desde el punto de vista de que ella tiene el contexto de por qué su madre había reaccionado de cierta manera en ciertas ocasiones. Y a ella le ha tocado vivir situaciones que habrían gatillado las reacciones de su madre", expuso la defensa de Daniela.

"En ese entendido, no existe mejor testigo que pueda venir a declarar del porqué su madre reaccionó de esa manera, siendo que ella fue la que presenció y vivió cosas que son tremendamente complejas y que vamos a intentar mantener de forma reservada, protegerla de la mejor manera posible, pero que va a ser parte de lo que hay que exponer acá", añadió.

Rojas le envió un mensaje a la contraparte, afirmando que "si querían que viniéramos a contar la verdad de todo lo que pasó, no hay ningún problema, lo que vamos a hacer es contar la verdad de lo que pasó, pero vamos a contar la verdad absoluta, no verdades a media".

En cuanto al juicio oral, explicó que al comienzo "nos vamos a preocupar de dejar sin efecto la declaración de los testigos de ellos, lo primero es atacar las pruebas que van presentando", y luego viene la segunda parte, que es "trabajar con nuestras pruebas para efecto de establecer que no ha existido en ningún caso un ánimo de injuria por parte de la señora Aránguiz".

"Tenemos dos días de juicio, después de esos dos días yo creo que ahí se resuelve todo y la magistrada va a dictar algún veredicto de absolución o de condena", informó.

Demanda de Jorge Valdivia

Cabe destacar que, en paralelo, esta jornada también se llevó a cabo la audiencia en donde la Corte de Apelaciones debía resolver el recurso presentado por Jorge Valdivia sobre la querella en contra de su expareja por violencia intrafamiliar.

"Teníamos algunas cosas pendientes que resolver. Justo nos coincidió. La tabla de la Corte se publica los viernes, entonces ese día supimos que este lunes se nos juntaba la audiencia de injurias con el tema de la Corte de Apelaciones", explicó Claudio Rojas.

Al respecto, aseguró que en el tribunal de alzada "nos fue maravilloso. Se ganó en la Corte (...) Lo que pasa es que en el Juzgado de Garantía se había llegado a una suspensión condicional. Eso es, básicamente, un acuerdo entre el Ministerio Público y la imputada, en el sentido de que ella debe cumplir ciertas condiciones y en esa medida la causa se muere, no existe ningún tipo de sanción ni reproche penal".

Sin embargo, esa decisión fue cuestionada por el "Mago". El letrado indicó que él "estaba reclamando de que la causa debía seguir adelante, que no podía terminar por suspensión condicional. Y por eso, entre el Ministerio Público y esta parte, logramos convencer a la Corte de que eso debía quedar así, porque se ajustaba a derecho. Ahí ganamos también", explicó el abogado.