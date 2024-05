"Esto es un ataque de celos de la diputada": Así fue la llegada de Daniela Aránguiz a tribunales

27 may. 2024 - 15:08 hrs.

Hasta que llegó el día. Este lunes se está realizando la audiencia judicial por la querella que la diputada Maite Orsini presentó en contra de Daniela Aránguiz, acusándola por los delitos de injurias graves por escrito y con publicidad.

En su querella, la actual pareja de Jorge Valdivia mencionó dos hechos que fundamentan su denuncia. El primero hace referencia al 23 de mayo de 2023, cuando Daniela subió dos fotografías a su cuenta de Instagram para mostrar una prenda íntima y un medicamento que pertenecían a Maite, acompañadas de un mensaje despectivo hacia la parlamentaria.

El segundo acontecimiento corresponde al 24 de marzo de 2024. Ese día, la figura televisiva subió una storie en la que Valdivia aparecía realizando un curso de cocina, indicando que él prefería estar en eso en vez de ir a buscar a sus hijos. El registro también tenía consignas violentas, pues decían que Orsini era "una maltratadora de niños".

Así fue la llegada de Aránguiz a tribunales

La acusada llegó temprano al Centro de Justicia de Santiago y rápidamente acaparó las cámaras. Vestida casi completamente de negro y usando lentes de sol, la exchica "Mekano" detalló cómo se sentía en la previa de la audiencia.

"(Estoy) súper tranquila, súper confiada en mis abogados. Siento que en Chile hay tantas cosas tan importantes que una diputada de la República puede hacer por nuestro país, que hacer este tipo de cosas y perder tiempo en líos de falda, encuentro...", señaló, sin terminar la frase.

Consultada por si tenía la disposición de asumir su culpa, en caso de que el tribunal falle a favor de la denunciante, expresó: "Voy a hacer lo que mis abogados me digan lo que tenga que hacer. Por lo que ellos me dicen, no debería pedir disculpas".

Supuesto ataque de celos de Orsini

Cuando le preguntaron qué opinaba de la querella en su contra y del hecho de que tenía historias de Instagram como pruebas, Aránguiz dio una respuesta fiel a su estilo contestatario.

"¿Quieren que les diga la verdad? Yo pienso que esto es un ataque de celos de la diputada Maite Orsini, porque ella quizás puede pensar que Jorge todavía puede sentir cosas por mí. Todavía me ve las historias (de Instagram)", aseguró.

"Me ha visto varias historias, me bloquea y luego me desbloquea", agregó en su incendiaria respuesta, manifestando que no tiene nada que hablar con Valdivia.

Por último, sobre la participación de la madre del exfutbolista como testigo que declarará a favor de Orsini en el juicio, concluyó: "No tengo nada que decirle a ella, le deseo lo mejor. Es una señora grande ya".