"Cada cuica sale 90 mil pesos": La razón por la que Emeterio Ureta no va a citas con mujeres de clase alta

Sabido es que el empresario chileno Emeterio Ureta, llamado popularmente el "Marqués del Arrayán", no tiene filtros a la hora de hablar de su vida privada.

Durante la jornada de este jueves 30 de mayo, Emeterio dio una entrevista con la radio La Metro, en donde cdio una sincera confesión sobre su presente amoroso.

Una consulta que viene luego que en abril de este 2024, se conociera que estaba en una relación con una mujer 33 años más joven, la cual abruptamente llegó a su fin a solo días de hacerla pública.

Resulta que en el programa de la mentada radio, el presentador Gonzalo Feito le consultó si es que se consideraba un "sugar daddy", es decir, un hombre mayor que tiene parejas jóvenes a quienes consiente con dinero y regalos.

La confesión de Emeterio Ureta

A la pregunta, Emeterio contestó de forma tajante que "no, para nada, porque no tengo plata. Yo tengo canje en todos los restaurantes porque me creen rico".

Luego, ejemplificó que en una reciente cita que tuvo, fue a un local donde opera con canje, el cual al finalizar la comida le pidió firmar unos documentos. Esto la dejó asombrada y le preguntó qué significaba esta operación.

Ureta le respondió que, "yo para lesear más le digo 'no, si yo pago una vez al mes aquí. Me mandan las facturas a la oficina'". Y es que Ureta no está dispuesto a desembolsar grandes sumas de dinero en cada cita. Por esta razón, ha desistido de invitar a mujeres de clase económica alta a comer, indicó.

"Ya no salgo con las cuicas. Cada cuica sale 90 mil pesos comer en la noche. Cuatro comidas, son cuatro por nueve, treinta y seis. 360 mil pesos, ¡y no ha habido ningún empujón!", concluyó.