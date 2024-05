Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta reviven ataque en Etiopía: "Nos salvamos porque el tipo disparó una sola vez"

28 may. 2024 - 22:31 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado lunes 20 de mayo, Francisco "Pancho" Saavedra y Jorge Zabaleta, mientras grababan un programa en Etiopía, vivieron una violenta situación luego que desconocidos percutaran balazos contra todo el equipo, dando muerte así a Toni Espadas, productor y guía turístico de origen español.

Debido a este hecho, la expedición terminó de forma abrupta, y el equipo de grabación por completo emprendió el regreso a Chile, el cual finalmente se concretó durante la madrugada de este martes 28 de mayo, en completo hermetismo.

Todo sobre Pancho Saavedra

El fatídico ataque

Saavedra y Zabaleta compartieron la dramática experiencia que vivieron en África, durante la grabación del programa “Socios por el mundo”.

Narraron los hechos en conversación con T13, donde comentaron que estaban en camino a Omo Park, en Etiopía, para visitar a la tribu Mursi, donde tras su encuentro fueron atacados por hombres armados, los que terminaron asesinando al ciudadano español, Toni Espadas, de 55 años.

“Lo cambia todo”

Jorge Zabaleta explicó que “para mí es una experiencia que lo cambia todo, no necesariamente para mal, es una experiencia que me cambió de los más profundo de mi ser”.

“No lo he canalizado por algo malo, yo estaba muy preocupado y asustado más que de todo lo que estaba pasando, cómo esto iba (…) qué iba a ocasionar en mí, cómo me iba a despertar yo al otro día…”, agregó el actor.

“Sentimientos encontrados”

Por su parte, Pancho Saavedra indicó que “son sentimientos encontrados porque sabes que hoy día están despidiendo a Toni en España, sus amigos, su viuda y tanta gente que lo quería mucho”.

Saavedra recordó a Toni Espadas, apuntando que “como dijo su viuda Irene en el discurso (en el funeral), no solamente lo llora África, lo llora España y también lo está llorando Chile”.

Disparo

Sobre los detalles del fatal ataque en Etiopía, Zabaleta declaró que “Toni iba con el vidrio abajo y cuando pasamos por ahí, el tipo dispara a matar (…)”. En tanto, Saavedra agregó que “no hubo posibilidad de que uno dijera él está vivo, lo podemos llevar a algún lugar, no, lo que vimos ahí, no (…)”.

El ex animador del Festival de Viña del Mar sostuvo que “la bala reventó en el vidrio que estaba Jorge”.

Sus dichos fueron respaldados por el actor, que apuntó que “nos salvamos básicamente porque el tipo disparó una sola vez”.