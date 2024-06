¿Se acabó la relación?: Reportan que Maite Orsini y Jorge Valdivia dejaron de seguirse en Instagram

01 jun. 2024 - 20:52 hrs.

Todos saben que en estos tiempos de redes sociales, dejar de seguir a tu pareja en Instagram, si bien es una pequeña acción, tiene un gran significado en las relaciones amorosas, ya que, en la mayoría de los casos, esto refleja algún tipo de crisis o el fin de una relación.

Y al parecer algo por el estilo estaría afectando actualmente a la diputada Maite Orsini y al exfutbolista Jorge Valdivia, ya que según se ha reportado en horas de la tarde de este sábado, ambos ya no se seguirían mutuamente en la mencionada red social.

Orsini y Valdivia dejan de seguirse en Instagram

Tras una semana bastante dura para la pareja, luego de una acusación de infidelidad por parte de Valdivia con una escort y la situación judicial de Orsini con Daniela Aránguiz, exesposa de "El Mago", al parecer la relación o se habría acabado o estaría pasando por una seria crisis.

Jorge Valdivia y Maite Orsini (Instagram)

En una rápida revisión de sus cuentas en Instagram (@maiteorsini) y (@jorgitovaldivia) se puede ver como efectivamente ambos ya no siguen mutuamente.

Acusaciones de infidelidad

Durante la semana, Jorge Valdivia compartió un comunicado en el cual descartaba de plano una infidelidad hacia Maite Orsini, destacando que no es la primera vez que atraviesa este tipo de acusaciones.

"La publicación de este tipo de noticias sin el chequeo mínimo que exige la ética periodística, me causa un daño familiar de proporciones y le pido a los medios detener la oleada de publicaciones irresponsables en este tema", dijo el exmediocampista de "La Roja".

"No es primera vez que me involucran sin pruebas en asuntos de esta envergadura. No puede ser que una persona conocida por su rol de escort diga una mentira y los medios difundan sin el chequeo mínimo que exige el sentido común", agregó.

Conflicto Orsini-Aránguiz

Por otra parte, el pasado lunes se llevó a cabo la primera audiencia del juicio por injurias graves que mantiene Maite Orsini en contra de Daniela Aránguiz. En esta, la exesposa de Valdivia rechazó el acuerdo de conciliación ofrecido por la diputada, por lo que su hija de 16 años declarará como testigo.

"Las situaciones que vivieron los hijos en términos generales, porque solamente vamos a llevar a declarar a uno de ellos, han sido temas complejos para la familia. Han sido temas que de verdad lo han pasado mal. Y eso los ha afectado profundamente", declaró en el programa "Zona de Estrellas" el abogado de la exMekano, Claudio Rojas.