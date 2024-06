Superó un cáncer de piel: Así luce hoy la ex Miss Chile, Yulissa del Pino

05 jun. 2024 - 08:00 hrs.

Yulissa del Pino es una recordada modelo chilena, que durante los años 90 brilló en la televisión chilena siendo partícipe de diferentes programas.

La modelo saltó a la fama a mediados de la década, específicamente en el año 1994, tras convertirse en la Miss Chile para Miss Mundo, instancia que si bien no ganó, le sirvió para posicionarse en la opinión pública.

Yulissa del Pino

Algunos de los programas de la televisión chilena que contaron con su presencia fueron "Casi en serio" (1999) y "Chile Tuday" (1999), entre otros, sin contar sus variadas participaciones en diferentes ediciones de la Teletón.

Su retiro de la TV

A comienzos de la década del 2000, Yulissa comenzó a retirarse de los medios de comunicación, para enfocarse principalmente en actividades ajenas a la "pantalla chica".

De acuerdo a Canal 13, en el año 2006 se convirtió en madre de su hijo, Clemente, dedicándose así también a la crianza de su retoño.

Volviendo a lo laboral, Yulissa lanzó hace algunos años su emprendimiento llamado "Yulissa Cocina", en el cual imparte cursos para personas que no sepan de artes culinarias y estén interesadas en comenzar a cocinar.

Desconocido diagnóstico de cáncer

El pasado domingo 2 de junio, Yulissa repareció en un programa de televisión de TVN, en el cual reveló que hace un año fue diagnosticada de cáncer de piel.

"Me salió aquí (frente) un pruro (sic), ni siquiera era un lunar, lo tuve como dos años. Yo dije ‘esta cuestión debe ser como una escama’, de repente un día me comienza a picar. Cada vez que me rascaba se ponía rojo", detalló.

Tras ir al médico y conocer que era cáncer, el médico intento calmarla explicándole que tras la biopsia sabrían con exactitud su diagnóstico. Desafortunadamente, el examen confirmó el cáncer, por lo que tuvo que someterse a una compleja operación en la que le extrajeron todas las celulas cancerígenas.

Gracias al oportuno tratamiento, Yulissa hoy se encuentra libre de cáncer. En el programa, hizo un llamado a cuidarse del Sol, poniéndose de ejemplo a ella misma, quien en sus años de modelo, solía broncearse de manera artificial.

"En la televisión es así, en invierno era puro solárium y en verano mucho sol. El oncólogo me dijo que una sesión de solárium equivale a 20 insoladas de sol", expresó.

Así luce hoy Yulissa del Pino

