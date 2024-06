Exnuera de Luis Jiménez se lanza con todo contra Coté López: "Una persona que va para los 40, pero tiene mente de 17"

04 jun. 2024 - 16:45 hrs.

Javiera Vidal, exnuera de Luis Jiménez, disparó duros términos contra María José "Coté" López, quien era su cercana amiga hasta hace un tiempo atrás.

La joven, quien es madre de uno de los nietos de Luis y Coté, salió a defender a su expareja, Diego Jiménez, hijo mayor del exfutbolista, quien ha estado ventilando los problemas que ha tenido con la esposa de su padre.

"Nuestra queen enloqueció"

A sus historias de Instagram, Javiera partió, refiriéndose a Coté, que, "me aburrí de ver como hacen verg... al papá de mi hijo, simplemente porque el fanatismo los ciega. Lamentablemente, hablamos de una persona que va para los 40 años, pero tiene una mente de 17, y que de verdad yo creo que debe ser un problema cometer errores, jamás asumirlos y simplemente culpar al resto. Así funciona todo para la queen".

Luego, reveló que durante el tiempo en que fue amiga con López sí fue leal a ella. Sin embargo, todo cambio después que ella le contara los problemas de pareja que tenía con Diego, ya que Coté se los contó al joven.

Esto las distanció, aseguró, y después Coté se enojó con ella, por una delicada situación ligada al quiebre matrimonial que tuvo con Luis Jiménez. "Hay audios donde ella sale contando que filtraría información del papá de sus hijos con tal de que el verdadero motivo de su separación quedara impune. Palabras literales de ella, 'ponerse el parche antes de la herida'", añadió.

Dichos audios llegaron a Luis Jiménez, puesto que fue su hijo quien se los presentó. "Diego no iba a ocultar esa información a alguien que necesitaba escucharlo... y después de eso nuestra queen enloqueció, nos basureó y desde ese momento ella nos quiso lo más lejos posible de su amado, nuevamente culpando a terceros porque obvio que ella culpa no tiene", expresó.

Javiera continuó explicando que, "cuando L (Luis) perdonó todo, todos decidimos hacer como que nada pasó, ya que Diego no quería cortar el lazo ni con su papá ni con sus hermanos. En fin, ella siempre culpando a Diego de cada mala decisión que tomó su esposo, de los carretes, de mujeres, de todo... obvio, la culpa la tiene un hueo... de 23 años y no del caballero de 40 y que tenía acceso todo".

"Por eso es el odio, por eso mi hijo no pudo ir al cumpleaños de su tío, no ha podido ver a sus tías. ¿Y ustedes creen que ella ha preguntado por él? ¿O le dice a que por último le prestemos al niño? Nada. Y bueno, L es solo es un títere de esta mujer, duele en el alma ver como no defendió ni defiende a su hijo, que es el único que le ha brindado su amor a cambio de nada", acotó.

Asimismo, indicó que la cercanía que dice tener Luis con Diego son "migajas", ya que Coté le ha pedido a su marido que se aleje de su primogénito.

"Diego sabe que después de que ella le pide alejarse para siempre de él, la relación cambió rotundamente, sería mentira decir que se cortó la comunicación porque no fue así, pero si hubo lejanía (...) la historia podría ser eterna, ¿pero por qué tanta mentira? ¿No sabrán que la vida no es perfecta? Está bien equivocarse pero para qué vender algo que no es", sumó.

Finalizando, Javiera reconoció que este largo comunicado puede tener consecuencias hacia ella o Diego, pero está abierta a lo que ocurra. "Ambas parte sabemos cómo pasaron las cosas y eso te deja una mente tranquila", concluyó.