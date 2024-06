"Dios te hizo perfecto": El tierno mensaje que Tati Farkas le dedicó a su padre Leonardo

19 jun. 2024 - 09:08 hrs.

La influencer Tatiana Farkas, más conocida por su apodo "Tati", utilizó su cuenta de Instagram para dedicar un cariñoso mensaje a su padre, el reconocido filántropo y empresario chileno, Leonardo Farkas.

La joven de 24 años de edad es la mayor de los tres hijos que Leonardo Farkas tiene con su esposa, la estadounidense Betina Friedman Parker, con quien ya lleva 30 años de matrimonio.

Tati Farkas (Instagram)

"Deseo que todos tengan un padre como tu"

El pasado martes 18 de junio, Tati Farkas publicó en su Instagram una fotografía en la que aparece con una mano en el hombro de su padre y lanzándole un beso, mientras que el filántropo aparece mirando a la cámara y con una gran sonrisa.

"¡Dios me bendijo con un padre que tiene el corazón y espíritu más grande del planeta tierra!", comenzó expresando la joven en el extenso mensaje que compartió para agradecer todo lo que su papá le ha enseñado a lo largo de su vida.

Tati Farkas y Leonardo Farkas (Instagram)

"Me has enseñado a vivir con gratitud, a ser una persona generosa, cálida y amorosa. Has nutrido y alentado mi espíritu libre y mi gran hambre de vida, me has cuidado y me has hecho sentir segura, amada y apreciada en un mundo que puede ser tan aterrador", agregó.

Tati Farkas y Leonardo Farkas (Instagram)

Tati también se sinceró diciendo: "Me empoderas, me inspiras, traes pura alegría a mi vida y me siento triste porque no me tomo el tiempo para decirte lo agradecida que estoy. No puedo esperar a crear más recuerdos contigo viviendo la vida al máximo".

Finalmente, la joven, señaló: "Deseo que todos los hijos tengan un padre como tú, Dios te hizo perfecto, nunca lo olvides! Te amo hasta la estrella de Papa Leo, ida y regreso".

En la publicación, Tatiana también reveló el apodo que le puso su padre, el cual corresponde a Puli. "Todavía no sé qué es eso, pero así me llamas jiji", concluyó.

Todo sobre Famosos chilenos