Mamá de Diego Jiménez defiende a su hijo y lanza duras críticas contra hermano de Coté López

Yoyi Riveros es la madre de Diego Jiménez y, hasta ahora, se había mantenido al margen de la polémica que protagonizó su hijo contra su padre, Luis "Mago" Jiménez, y la actual esposa de este, María José "Coté" López.

Recordemos que Diego nació de la relación que Luis y Yoyi tuvieron cuando apenas eran unos adolescentes, antes de que el exfutbolista conociera a Coté López.

¿Qué dijo la mamá de Diego?

Resulta que hace algunos días, el hermano de Coté, Tomás López, lanzó una dura crítica contra Diego, asegurando que era un "depravado y drogadicto", entre otras fuertes acusaciones a través de Instagram.

Y quien salió a defenderlo fue Yoyi, quien sin mencionar a Tomás directamente, refutó sus dichos y reveló desconocidos detalles de su vida.

"Dado que parece que no lo recuerdas bien, haremos un recuento... Me gustaría saber qué hacías tú para protegerte, proteger a tu hermana y cuñado ante lo que con tanta liviandad calificas de depravación. Y no, no era yo quien participaba ni se jactaba de lo que hoy a todas luces parece ser una aberración. ¿Qué hacías? ¿Participabas?", partió preguntándose Yoyi.

"No fui yo quien mezcló roles ni puse en juego intimidades con personas evidentemente menores y más inmaduras", defendió.

En esta línea, recordó lo que ha hecho ella para cuidar a su hijo, en medio de polémicas que protagonizó su padre.

"He sido yo quien veló por la integridad emocional de un niño que, a temprana edad, se vio expuesto a varios episodios icónicos del 'jet set criollo' con periodistas sedientos de noticia en la puerta de su casa y colegio, preguntando entre otras cosas por aquella película infantil. Tú eras pequeño también, pero seguro lo recuerdas", expresó.

"Sí, soy yo quien tampoco contestó a periodistas que me contactaron para hablar en off, respecto a estos últimos eventos que no partieron esta semana, pequeño superhéroe, y tú lo sabes", añadió.

Luego, desafiándolo, le consultó: "¿Quieres que hablemos de bolsitas? ¿De estar zombie y no poder mantenerse en pie? Dale, conversemos, sabes dónde vivo, has estado en mi casa y bien debes saber cuáles fueron los pasos que he seguido como mamá desde el minuto 1 que supe lo que ha estado pasando", añadió.

"Si decidí escribirte, es porque me pareció un poco injusto no poder participar estar vez... De aquí a que la próxima novedad pise esta tan sabrosa historia de la que muchos opinan, me gustaría que recuerden que al igual que a ti te tienen como hermano, este hijo grandioso de 23 años (que está siendo el fusible en esta nueva pasada), también tiene y tendrá siempre una tremenda mamá", concluyó.