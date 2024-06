"Tengo las mismas ganas de seguir muchos años más": Belén Hidalgo festeja 13 años de relación con Pablo Ormeño

12 jun. 2024 - 09:10 hrs.

La recordada modelo argentina, Belén Hidalgo, se encuentra celebrando por estos días su aniversario número 13 junto a su pareja, el empresario Pablo Ormeño.

Ambos se conocen desde antes de iniciar su relación amorosa, puesto que él era dueño de varios locales nocturnos en los que la trasandina desfilaba.

Todo sobre Famosos chilenos

Los 13 años de Belén y Pablo

Luego de separarse de Miguel "Negro" Piñera, Belén comenzó su relación con Pablo, con quien ya tiene dos hijos. "Aún me siento súper enamorada, tengo las mismas ganas de seguir por muchos años más, no puedo creer que haya pasado tanto tiempo", reconoció a Las Últimas Noticias (LUN).

Sobre cómo han logrado superar la década juntos, al mismo medio la exmodelo comentó que "la base para mantener la relación es mucho cariño, amor y tratar siempre de conversar, decir lo que te gusta y lo que no y llegar a acuerdo. Yo siempre pienso en su bienestar y él también en el mío".

Una particularidad de su relación es que pese al tiempo que llevan, aún no se encuentran casados. "Estamos contentos así y a veces ni me acuerdo. Muchas veces me dicen '¿tu marido?' y yo digo 'sí'. No es tema", expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belen hidalgo (@hidalgobelenm)

Este aniversario lo celebraron almorzando en la casa solos, mientras sus dos hijos estaban en el colegio. Luego, cuando llegaron ellos, cenaron en familia y ya en la noche, festejaron con unos amigos. "Fue todo el día", dijo entre risas.

Al concluir la entrevista, Belén resumió sus 13 años de relación. "Han sido de mucha alegría, tenemos dos niños hermosos a los que también les gusta hacer deporte y turismo aventura, son bien independientes. Ha sido un proceso bonito de crecer juntos como pareja y como papás. Ha sido linda la experiencia de estar en familia, acompañados", finalizó.