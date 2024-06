"Jamás he culpado a nadie por lo que he hecho": Luis Jiménez saca la voz tras bullado escándalo familiar

11 jun. 2024 - 18:15 hrs.

Sin duda el escándalo farandulero que ha marcado este mes de junio, es el quiebre que ha ocurrido en la familia de Luis Jiménez y María José "Coté" López.

A través de Instagram, el hijo mayor de Luis Jiménez, Diego, y su expareja, Javiera Vidal, lanzaron sus dardos contra Coté López, asegurando que la influencer no quiere que su marido se junte con su primogénito.

Recordemos que Diego Jiménez no es hijo de Coté López, sino que de una relación previa que en su adolescencia tuvo el "Mago".

El mensaje de Luis Jiménez

Este martes 11 de junio, cuando se pensaba que la polémica ya había terminado, Luis Jiménez subió una nueva publicación a su Instagram en la que aborda lo ocurrido.

Al pie de una foto de estudio en la que aparece mirando de frente a la cámara, realizó un sincero descargo en el que se defiende de los comentarios recibidos.

"En todos mis años siempre me he hecho responsable de mis actos y jamás he culpado a nadie por lo que yo he hecho. Nunca he utilizado las redes para amenazar, divulgar mensajes privados, o pelear con alguien, esta vez no fue ni será diferente", indicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Jimenez (@luisjimenezok)

Reconoció que, "siento mucho lo que ha pasado, lo encuentro triste e innecesario. Al final del día todos nos podemos equivocar y pase lo que pase, nada cambiará el amor que siento por mi familia".

Cabe destacar que detalló uno a uno los miembros de esta familia a la que alude, estando en el listado Coté López, Diego, Rebecca, Raffaella, Isidora y Jesús. La publicación recibió miles de "me gusta" en cosa de minutos y cientos de comentarios de apoyo de parte de sus fans.

