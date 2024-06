"Ojalá escuchen y aprendan": El aplaudido mensaje de Pedro Ruminot sobre los "papitos corazón"

11 jun. 2024 - 14:11 hrs.

El comediante Pedro Ruminot realizó una fuerte crítica a los popularmente llamados "papitos corazón", que en resumen, son padres que no se hacen cargo de sus hijos.

En una conversación con la periodista Javiera Quiroga (conocida por su cuenta en Instagram @economina_cl), Ruminot cargó contra este tipo de progenitores, quienes descansan en su expareja para la crianza de los hijos que tuvieron en común.

Una realidad que bien conoce Pedro, puesto que los dos hijos mayores del comediante nacieron de una relación previa a la que hoy mantiene con Alison Mandel, con la que, dicho sea de paso, tiene un hijo llamado Baltazar.

¿Qué dijo Pedro Ruminot?

Un papá que no ejerce su paternidad de manera equitativa con la mamá, o no la ejerce de manera completa o absoluta, no es un papá. Es un adorno, un mueble, es fácil decir 'tengo hijos, soy papá' y no estar pendiente o a cargo de la situación", señaló en el pódcast que tiene Javiera.

Luego, sobre la crianza, indicó que, "es muy fácil escudarse y quedarse en la trinchera de 'no, lo que pasa es que yo soy separado y por eso los veo semana por medio, cuando puedo, cuando el trabajo me lo permite'".

"Creo que eso es demasiado fácil, y la vida no es nada fácil. Uno no debe elegir el camino fácil, hay que elegir el difícil porque es el único que te va a traer satisfacciones", añadió.

El extracto de la conversación, que fue viralizado en redes sociales, obtuvo cientos de mensajes de apoyo de parte de internautas, quienes coincidieron con lo expresado por el comediante.

"¿A dónde le mando un queque?", "ojala escuchen y aprendan, nadie que no vea periódicamente a su hijo lo está criando", "me pregunto si al progenitor de mi hija no le llegan esos mensajes", "tener hijos y ser papá son cosas diferentes", "mis respetos, ni ahí con lo que no son responsables", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

