"Estuve a punto de morir": Flavio Caqueo de "Amor Ciego" sufrió infarto que lo tuvo 8 días hospitalizado

12 jun. 2024 - 11:05 hrs.

El exparticipante del reality "Amor Ciego", Flavio Coqueo, reveló que vivió hace algunas semanas un infarto que lo tuvo entre la vida y la muerte.

Coqueo fue uno de los pretendientes que Carolina "Cari" Bastías, la protagonista de esa primera edición del encierro, tuvo en el dating show emitido en 2008.

Flavio en "Amor ciego"

Todo sobre Famosos chilenos

"Estaba a punto de morir"

En conversación con Página 7, Caqueo reveló detalles de su estado de salud. "Me dio un infarto, un segundo infarto, porque yo soy cardíaco, ya me dio uno en 2017 y me salvé", indicó.

Dicho infarto fue menos severo que el que sufrió recientemente, puesto en esa ocasión solo una arteria estaba comprometida, aseguró. En este, fueron seis o siete, de acuerdo a lo que expresó.

Flavio Caqueo en el hospital internado por su infarto.

"Lo bueno es que estaba mi esposa, que trabaja en el área de la salud, en la casa y me llevó inmediatamente a Urgencias. Me hicieron una eco y tenía diez infartos, estaba a punto de morir", expresó.

Coqueo, quien de profesión es animador de eventos, reveló que fue llevado al Hospital San Juan de Diosb, donde fue sometido a dos operaciones que lo tuvieron ocho días internado.

"Quedé con una cicatriz en el corazón. Me pusieron una malla en las dos intervenciones y ahora estoy en pleno proceso de recuperación", explicó, además de contar cuáles son sus prohibiciones de ahora en adelante.

"Con esto yo no quedo inválido. Ahora no puedo fumar ni tomar alcohol, pero puedo seguir haciendo mi vida sin problemas, aunque debo tomar cardioaspirina de por vida", enfatizó.