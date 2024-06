"Es real": Diego Urrutia respondió a usuarios de redes sociales por dudas sobre su relación con Carla Jara

21 jun. 2024 - 09:15 hrs.

El humorista Diego Urrutia reveló durante la tarde de este jueves 20 de junio, con un video de TikTok, que se encuentra en una nueva relación amorosa, con nada más ni nada menos que con Carla Jara, provocando de inmediato, sorpresa entre sus seguidores.

Recordemos que en marzo de este 2024, Carla anunció que se había separado de Francisco Kaminski, su pareja hace más de 10 años, con quien tiene a su hijo, Mariano. El quiebre vino luego que él presuntamente la engañara con la modelo Camila Andrade, con quien Kaminski ahora tiene una relación.

Diego Urrutia y Carla Jara

La relación de Diego Urrutia con Carla Jara

En el video de TikTok, Diego Urrutia aparece en diferentes situaciones sociales con Carla Jara, e incluso, dándole un tierno beso en la mejilla. En la descripción, por si no quedaba claro el tenor del clip, detalló que "me retiro de las pistas, me enamoré".

A menos de 24 horas de la publicación del TikTok, el posteo ha obtenido más de 2 millones de reproducciones y al mismo tiempo, cerca de 200 mil "me gusta" y más de 4.000 comentarios, en los que muchos felicitaron a la nueva pareja de la farándula.

Sin embargo, otros se cuestionaron si es que esto era real, por lo que Diego tuvo que aclarar que este romance es totalmente cierto. "Queremos que esto sea real", señaló una mujer, a lo que él contestó "lo es". En el mismo sentido, otra internauta le escribió, "no sé por qué siento que están trabajando en algo juntos", a lo que él dijo, "en nuestra relación".

Comentarios de Diego Urrutia

Cabe precisar que esta misma duda Diego Urrutia la contestó al diario Las Últimas Noticias (LUN), en el cual dejó en claro que todo "es real", aunque tampoco daría mayores declaraciones a la prensa porque no es algo que ha hecho desde que es famoso.

"Nunca he hablado de estas cosas, ¿por qué habría de hacerlo ahora? Solo puedo decir que el video que subí es verdad, no es parte de ninguna publicidad, pero no me gusta hablar de mis relaciones, solo puedo decir que es real", sentenció. Carla Jara, por su parte, evitó responder al medio antes citado.

Más allá de estos mensajes, también los internautas se han plegado a felicitar a esta pareja, que llevaría algunas semanas saliendo. Muchos se alegraron de que la actriz encontrara nuevamente el amor tras su abrupto final con su expareja.

"Después de un Kaminski, llega un Diego Urrutia", "esta era la ruta, Carlita", "la Vanessa Daroch dijo que Carlita encontraría un colágeno", "Carlita cambio un Casio por un Rolex", "la Carlita encontró un cabro de buen carisma", "qué buena noticia, bacán que estén juntos", "soy fan de su relación", se pueden leer en los comentarios.

Comentarios que le han dejado a Diego Urrutia

