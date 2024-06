"Efectivamente, la familia va a crecer": Karen Paola se refiere a rumores de embarazo

23 jun. 2024 - 15:15 hrs.

La cantante nacional, Karen Bejarano, más conocida como Karen Paola, publicó una serie de videos en sus historias de Instagram para aclarar unos supuestos rumores de embarazo.

Todo comenzó luego de que la exchica Mekano realizara un live en su cuenta de la mencionada red social, instancia en que Guillermo, su hijo de 17 años, y quien es fruto de su relación con Juan Pedro Verdier, lanzó la pregunta que encendió la alarmas.

El adolescente le consultó a su madre si es que se tendría que cambiar de pieza "ahora que se agranda la familia". La interrogante de Guillermo provocó que, de manera instantánea, Karen terminara la transmisión, no sin antes mostrarse sorprendida.

La pregunta de Guillermo, sumada a la reacción descolocada de Karen, ocasionó que comenzaran a surgir rumores sobre un supuesto embarazo de la cantante, sin embargo, horas más tarde, fue ella misma quien hizo una pausa en sus vacaciones en Estados Unidos para aclarar la situación.

"No me había podido conectar porque estaba disfrutando con mi familia, pero me di cuenta de que, después del live que hice, se empezó a especular en ciertos lugares que yo estaba embarazada", partió relatando.

En el video, también explicó que lo del embarazo "no es real, eso es lo primero que les quiero decir". Luego reiteró "no estoy embarazada, no se agranda la familia por ese lado".

Inmediatamente, la intérprete de "Ven, Ven Ven", explicó el porqué se ocasionó la confusión. "Mi hijo me contaba algo y yo me puse nerviosa porque no era algo que se tenía que decir en ese minuto, pero no tiene nada que ver con que yo esté embarazada", acotó.

En otra de las historias de Instagram, la artista puso una cuenta regresiva titulada "el familión crece" y la cual tiene como fecha el 25 de junio a las 20:30, instancia en que lrevelará por qué crecerá su familia.

"Efectivamente, la familia va a crecer, pero no tiene que ver con un embarazo y todo eso se los voy a poder contar recién el martes, que era para cuando estaba programado. Eso, un besito para todos y no estoy embarazada", finalizó.

