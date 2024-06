Pablo Chill-E fue víctima de un "lanzazo" mientras compartía con fans en Iquique

24 jun. 2024 - 09:16 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado domingo, el cantante urbano Pablo Chill-E fue víctima de un "lanzazo", mientras se encontraba compartiendo con fans en Iquique, región de Tarapacá.

El robo por sorpresa fue realizado por un sujeto que se estaba sacando una fotografía con el artista, momento que aprovechó para cometer el delito.

¿Qué se sabe del robo sufrido por Pablo Chill-E en Iquique?

De acuerdo a información de Carabineros, Pablo Chill-E había sufrido el robo de una cadena. Sin embargo, el mismo cantante señaló en redes sociales que nuevamente está en su poder.

"Estoy bien aquí en Iquique, la gente me ama brígido", afirmó el artista, contando que un sujeto le pidió una foto "y yo como soy buena onda y doy fotos a todos fui y me la saqué y cuando me la estoy sacando se me tira al cuello y me rompió la cadena, pero aquí está".

Instagram / ATON

Tres detenidos tras robo a Pablo Chill-E

Tras el hecho, Carabineros se encontró con un vehículo, cuyos ocupantes momentos antes habían participado del robo por sorpresa sufrido por Pablo Chill-E.

En ese contexto, personal de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio se trasladó hasta Avenida Gabriel Mistral, donde el conductor del automóvil no respetó la señal de detención realizada por los funcionarios, por lo que se dio inicio a un seguimiento controlado, que finalizó al interior de la toma La Mula.

Del vehículo descendieron tres hombres, quienes escaparon por los pasajes del sector. De todos modos, se logró detener a un ciudadano venezolano, de 32 años; a un colombiano, de 22; y a un chileno, de 32, quien cuenta con 17 detenciones anteriores y que al momento de su captura portaba en sus bolsillos tres bolsas de Tusi.

Además, Carabineros encontró al interior del vehículo una bolsa de marihuana, un frasco de ketamina y un arma tipo pistola de aire comprimido.