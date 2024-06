Coté López y Luis Jiménez se separan nuevamente en menos de un año: "Esta vez no habrá vuelta"

24 jun. 2024 - 09:03 hrs.

La influencer y empresaria María José "Coté" López, realizó una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram durante la noche de este domingo 23 de junio, en la cual una de las interrogantes que más se repitió fue sobre su vínculo con su esposo, Luis "Mago" Jiménez.

En este contexto, Coté López, lejos de hacerle el quite a la consulta, la contestó, haciendo hincapié en que sabía que su situación matrimonial se estaba convirtiendo nuevamente en foco de interés público. Y por lo mismo, habló con la verdad y anunció que nuevamente se encuentra separada.

Recordemos que a fines del año 2023, la pareja también había atravesado una crisis de similares características, aunque a las pocas semanas anunciaron su reconciliación. No obstante, esto solo habría durado unos días, puesto que verdaderamente volvieron a estar juntos en marzo de este 2024. Es decir, pasaron prácticamente todo el verano separados.

La nueva separación de Coté López

"¿Coté, te separaste de Luis?", le consultó uno de sus seguidores junto a un emoji de una cara triste con una gota en su frente. La empresaria partió diciendo, "creo que el 90% de las preguntas con acerca de lo mismo, como dije hace unos días, no me interesa fingir una vida feliz que en este momento no existe".

"Y siempre voy con la verdad (al menos lo que más puedo). Sí, mi gente, estamos separados hace dos semanas y esta vez no habrá vuelta", añadió de manera enfática López, echando por tierra cualquier posibilidad de retomar el matrimonio.

Sobre Luis, agregó que le desea "siempre lo mejor de la vida, fui muy feliz y me quedo con eso y nuestra hermosa familia. La decisión es de mutuo acuerdo. Espero no me sigan preguntando más, porque no puedo caminar hacia adelante mirando hacia atrás".

"No pensaba decir nada, pero al final qué más da... hablarán por sí, por no, inventarán, ya honestamente me da igual. Entre antes salga en todos lados, mejor así, se acaban las especulaciones. Seguro me quedan más meses difíciles aún, pero sé que pronto todo pasará", concluyó.

Historia de María José López

Coté López y Luis Jiménez estuvieron en una larga relación que comenzó en el año 2006, cuando Coté apenas tenía 17 años y el Mago, 23. A los pocos meses de haber comenzado a pololear decidieron casarse, y estuvieron juntos por casi 2 décadas. Del matrimonio nacieron sus cuatro hijos, las trillizas Isidora, Rafaella y Rebecca, y el menor, Jesús.

