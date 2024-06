"Quería mostrar al mundo esa zona": Mamá de Claudio Iturra revela el último sueño del periodista

27 jun. 2024 - 09:15 hrs.

Fue el pasado 23 de mayo de este 2024 cuando el periodista Claudio Iturra falleció a sus 43 años, en la casa de su madre en Las Condes, región Metropolitana, debido a un paro cardiorrespiratorio que le vino durante la madrugada de dicha jornada.

Iturra fue conocido por sus programas de viajes, en donde recorría de punta a cabo lugares exóticos de diferentes partes del mundo. Tanta era su afición de recorrer el mundo que en vida creo su propia agencia, Masai Travel, en la que ofrece experiencias de turismo para grupos.

Claudio Iturra

El último proyecto de Claudio Iturra

El periodista falleció con un proyecto en carpeta llamado "La ruta de la Patagonia", el cual no se alcanzó a transmitir por televisión. La madre de Claudio, Mónica Jáuregui, anunció que para honrar la memoria de su hijo, se encargará de culminar su último programa.

Mediante un comunicado de prensa, Mónica destacó que, "Claudio quería mostrar al mundo lo linda que es la Patagonia y las posibilidades que existían de ir a vacacionar allí. Él deseaba movilizar el turismo en esa zona. Además, su gran deseo era mostrar a la gente de este lugar, todas personas amables y sencillas que él quería mucho".

Claudio Iturra en Torres del Paine

La mujer contó una sincera conversación que tuvo con su hijo tras la grabación del programa, en la que le confesó que quedó maravillado con los majestuosos paisajes que se pueden encontrar en los bosques de la zona sur de Chile.

Claudio Iturra

"Recuerdo que me habló de los ríos de Hornopirén, donde realizó rafting; también, el Parque Tagua Tagua con sus imponentes montañas y la laguna con alerces milenarios. Además, me decía que quedó impresionado con el Parque Pumalín, en la Provincia de Palena, le llamó mucho la atención la historia de Douglas Tompkins y admiró el legado que dejó este hombre", indicó.

Mónica indicó que el amor que su hijo tuvo por la Patagonia pudo haber nacido de cuando era un adolescente, ya que a los 15 años realizó un viaje hasta dicho lugar. "Junto a su hermano mayor viajaron al sur de Chile, fue un viaje de mochileros, donde hicieron dedo y durmieron en carpa. Recorrieron todo un verano el sur, y creo que ahí quedó enamorado de esta zona", señaló.

Tan fuerte era el amor que tenía por la Patagonia que incluso, se compró un terreno en Villa O'Higgins, donde dejó una casa a medio construir, la cual va a terminar Mónica. "Él me decía que era su lugar de descanso, ‘mamá, ahí yo me desconecto, me encuentro conmigo mismo, y me encanta su gente, es sencilla, amable y cariñosa'", cerró.

