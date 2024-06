"Me tengo que operar": Bruno Zaretti revela que padece problema de salud

26 jun. 2024 - 14:22 hrs.

El bailarín brasileño, Bruno Zaretti, preocupó a sus seguidores en redes sociales tras revelar que está atravesando por un problema de salud directamente en su rostro, en específico, en el párpado de su ojo derecho, en el cual se aprecia una gran inflamación.

A través de sus historias de Instagram, el integrante de la banda Axé Bahía mostró a sus fans que el párpado de su ojo derecho se encontraba hinchado con un intenso color rojo, el cual dejó en claro, no se trata de un orzuelo, sino que de una obstrucción.

Bruno Zaretti

El problema de Bruno Zaretti

“Yo creo que me tiraron meado de gato o alguna brujería. La otra vez tenía (que grabar) el videoclip de Axé Bahía y me salió la hue... del ojo, todas las entrevistas de la semana salí con anteojos porque la hue... estaba así (sic)", indició de entrada, refiriéndose a su ojo.

El bailarín lamentó que justo cuando tiene más compromisos le apareció esta obstrucción en su ojo. "Esta semana tengo gira en Europa con Axé Bahía y el ojo está cagad... otra vez", señaló, agregando luego, manteniendo la idea de la brujería, que por favor "suelten mi muñequito vudú".

Ojo de Bruno Zaretti

Más tarde, sentado en su auto que, "salí a la calle a hacer mis trámites y todo el mundo me pregunta, ya no sé qué decir (...) No les puedo explicar que es un orzuelo, porque no es un orzuelo, es una obstrucción de la glándula del ojo".

Bruno Zaretti dando una entrevista con lentes por su afección

La gente que lo ha visto le ha dado recomendaciones para lidiar con su afección pensando que se trata de un orzuelo. "Todo el mundo me dice, 'ay, pon la mosquita, pon el anillo de oro', ¡qué no es esa hue...' tengo que operar la hue... y no tengo tiempo para hacerlo", lamentó.

¿Qué tiene Bruno Zaretti?

Si bien se suele confundir con un orzuelo, lo que tendría Bruno Zaretti correspondería a un chalazión, que no es más que un bulto en el párpado que ocurre cuando se obstruye la glándula de grasa presente en este. Al comienzo puede ser indoloro, pero con el paso de los días puede ir creciendo, tal como le pasó al bailarín.

El sitio de la Academia Americana de Oftalmología indica que "si el chalazión se vuelve grande, puede ejercer presión sobre el ojo y hacer que la visión sea borrosa. En casos raros, puede hinchársele el párpado entero". Los procedimientos para retirarlo van desde compresas de agua tibia, antibióticos, inyecciones de esteroides e incluso, una cirugía para drenar la zona.

