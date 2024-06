Revelan que actriz de "Diario de una Pasión", Gena Rowlands, padece alzhéimer al igual que en la película

26 jun. 2024 - 10:35 hrs.

¿Qué pasó?

La reconocida actriz estadounidense Gena Rowlands, quien es recordada por su papel protagónico en la película "Diario de una Pasión", padece alzhéimer.

La noticia fue revelada por su hijo, Nick Cassavetes, en una entrevista con Entertainment Weekly. "Durante los últimos cinco años, ella ha tenido alzhéimer", confesó el director de justamente "Diario de una Pasión".

Gena Rowlands en "Diario de una Pasión" / IMDB

Gena Rowlands padece alzhéimer al igual que su personaje en "Diario de una Pasión"

Luego de revelarse la enfermedad de Gena Rowlands, rápidamente muchos recordaron su papel en "Diario de una Pasión" ("The Notebook" en inglés), ya que su personaje de Allie Hamilton como anciana sufría de la misma enfermedad.

"Pasé por eso con mi madre, y si Nick no hubiera dirigido la película, no creo que me hubiera animado a hacerla: es demasiado duro. Fue una película dura pero maravillosa", declaró Rowlands a la revista O en 2004.

"Diario de una Pasión" / IMBD

La noticia de su enfermedad llega justo cuando se cumplen 20 años del lanzamiento de la película que emocionó a muchos con su historia de amor. En la actualidad, Rowlands tiene 93 años y lamentablemente se encuentra en "plena demencia" y "depende de nosotros", aseguró su hijo.

Cabe recordar que Gena Rowlands inspiró su papel de Allie Hamilton con alzhéimer en su madre en la vida real, Lady Rowlands, quien también padeció la enfermedad. Así, la actriz buscó interpretar su propia experiencia con su mamá en la producción cinematográfica, la que está basada en la novela homónima de Nicholas Sparks.

Gena Rowlands / AFP

La extensa carrera de Gena Rowlands

Además de su recordado papel en "Diario de una Pasión", en donde también destacan las participaciones de Ryan Gosling y Rachel McAdams, Gena Rowlands posee una larga carrera en el cine y televisión estadounidense.

Su trayectoria abarca más seis décadas, e incluye colaboraciones en 10 películas con su difunto esposo, el actor y director, John Cassavetes.

Además, ha sido galardonada con cuatro premios Emmy y dos Globos de Oro. También tuvo nominaciones a los Premios Oscar por películas como "Una mujer bajo la influencia" (1974) y "Gloria" (1980).



En 2015, la Academia le otorgó un Oscar honorífico en reconocimiento por su larga carrera en Hollywood. Su última actuación en un filme data de 2014, cuando interpretó a Lily Harrison en "Six Dance Lessons in Six Weeks".

