Stefan Kramer sorprende con hilarante imitación de Lionel Messi en plena Copa América

25 jun. 2024 - 19:10 hrs.

Tras haber imitado al entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, el comediante Stefan Kramer volvió a sacar risas tras una nueva personificación del mundo del fútbol, esta vez de Lionel Messi.

Aprovechando la previa del duelo de Copa América de este martes entre Chile y Argentina (21:00 horas), el humorista imitó a "La Pulga" justo el día en el que cumplió 37 años, e incluso le entregaron una torta y le cantaron cumpleaños como si fuera el verdadero futbolista.

Kramer imitando a Messi / Captura

El divertido momento fue publicado en la cuenta de YouTube de Kramer, en el segundo capítulo del "Nuevo Pódcast de Kramer", titulado "Leo Lo Dije". En la instancia además estuvieron como invitados dos exentrenadores de La Roja: Claudio Borghi y Juvenal Olmos, más el periodista Gabriel Labraña.

¿Qué dijo Kramer en su imitación como Lionel Messi

Como nos tiene acostumbrados, Stefan Kramer sorprendió a todos desde un inicio con la divertida imitación de Lionel Messi, en donde además de su parecido físico, llamó la atención la forma de hablar y hasta los gestos característicos del delantero del Inter de Miami, con lo que mejoró por mucho su misma imitación de hace nueve años.

El pódcast tuvo como invitados a Borghi y Olmos / Captura

En los 20 minutos que duró el pódcast, Messi (imitado por Kramer) habló de su familia, de la Selección Argentina en la Copa América e incluso le dio su apoyo a Chile en la previa del encuentro.



Además, el comediante bromeó al asegurar que le gustaba Chile por "su estilo de juego" e incluso recordó las dos finales perdidas ante nuestro país en 2015 y 2016: "De ahí que Chile se convirtió en mi maestro", aseguró.



Lionel Messi personificado por Kramer / Captura

Incluso, los invitados le preguntaron si pensó en retirarse el día que falló el penal en la final en la Copa Centenario: "Sí, no la vendí, en realidad me sentí mal, lo sufrí mucho, nos trataron muy mal. Yo iba a Argentina y me decían: 'Di Caprio ganó un Oscar antes que vos el Mundial'".

Las palabras del Messi de Kramer al "Bichi" Borghi

Aprovechando la visita de Claudio Borghi, el Messi de Kramer le lanzó alabanzas al ex DT de La Roja al asegurar que "era el padre oculto de la generación dorada".

"Fue injusto cuando te decían guatón parrillero. Está bien, porque, bueno, no preparas asados. Te gustan más los fideos. Fideos a la carbonara”, ironizó en un programa lleno de conversación y bromas.

Rápidamente el video o se hizo viral en las redes sociales, las que en su mayoría alabaron la divertida presentación de Kramer.

