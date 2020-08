Luego de subir su video en Instagram sobre los comentarios “Haters” que la critican, la hija mayor del matrimonio entre Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, Martina Araneda, confesó a LUN que sufrió bullying durante su adolescencia.

Hasta el día de hoy la critican por su privilegiada situación económica, por dónde nació, por ser hija de personas públicas, por su físico, por su cara, etc. Críticas que actualmente no le afectan porque dice saber quién es y lo que vale, lo que confirma con un chilenismo: “el cuero de chancho lo tengo”.

Sin embargo, no lo tuvo así siempre, ya que, a sus 15 años le afectó mucho más, ya que en esa época era bullying el que le hacían. “Me comparaban continuamente con mi hermana (Florencia), decían que ella y mi mamá son rubias , que en realidad se parecen mucho, y que yo no era tan rubiecita, que no era tan agraciada” dijo a LUN.

Esto hizo que Martina se preguntará quién es y qué podía hacer para cambiar, “que le puedo hacer mi pelo, cómo puedo estar más flaca, qué ropa me pongo”, llegando así a cuestionarse lo que comía.

Ser hijos de personas públicas

“Yo estoy orgullosísima de ser hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, pero sí hay prejuicios de una parte de la gente”, así dijo Martina a LUN, explicando también que le han dicho que es mimada, sin siquiera conocerla.

A pesar de estas críticas, la joven asegura que los hijos de personas públicas tienen una posición donde la gente escucha. Es por esto que tienen que sacar provecho de la situación y aprovechar de “darles voz a otros que no son escuchados”.

“Tenemos que aprovechar eso para terminar con los prejuicios y hacer algo. Ayudar desde esta vitrina que te da ser hijo de, ayudar con las injusticias”, afirmó.

Actualmente Martina se quedó viviendo en su casa con su abuela y su tía mientras su familia se fue a vivir a Miami por un tiempo, para acompañar a Rafael Araneda en su trabajo con Univisión.