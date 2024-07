Skarleth Labra y Jorge Aldoney revelan drástica decisión sobre su pololeo: "No ocupas tiempo de calidad con la persona"

17 jul. 2024 - 12:55 hrs.

Para algunas parejas, vivir juntos significa un gran paso en la relación, pero aunque haya altas expectativas, puede ocurrir que no todo sea como se espera. Muy bien lo sabe la pareja de exchicos realities, Skarleth Labra y Jorge Aldoney.

Tras su mediático romance con el cantante urbano Pailita y luego de tener una relación con el influencer Facundo Alonso, la bailarina encontró el amor en Aldoney, ingeniero y modelo que fue su compañero durante el encierro. Entre ellos hay una diferencia de edad de casi 10 años.

Skarleth Labra y Jorge Aldoney/Instagram

La relación comenzó como una amistad, pero con el paso de los meses se transformó en algo más. Tras el fin del programa, Skarleth y Jorge se convirtieron en una de las parejas más queridas de las redes sociales, donde sus seguidores están al tanto de cada paso que dan.

La radical decisión que tomaron Skarleth y Jorge como pareja

Es por eso que cuando en medio de una transmisión en vivo anunciaron que ya no vivirían más juntos, muchos de sus fanáticos temieron una posible ruptura y es que tan solo en enero pasado, habían comentado que buscarían un departamento para instalarse con sus perritas.

Skarleth Labra y Jorge Aldoney/Instagram

"Vivimos juntos, pero ya no vamos a vivir juntos", fue la frase de Skarleth que alarmó a los usuarios. Enseguida, ella misma entregó los motivos detrás de esta radical decisión.

Jorge Aldoney y Skarleth Labra/Instagram

"Cuando uno vive junto, lo que pasa es que, te ves en la mañana, te ves en la noche, te ves tantas veces que no ocupas tiempo de calidad con la persona. No te vas a comer un helado, no te vas a una cita", explicó la influencer.

Jorge, por su parte, agregó, "sí, Merengue -apodo de Skarleth- se va a ir a vivir solita", dejando entre ver que por el bienestar de la relación prefieren que cada uno viva en lugares distintos. Al momento de dar esta información, la pareja se mostró bastante cercana, sin dar señales de una eventual crisis.

Cabe destacar, que actualmente, Jorge y Skarleth están dedicados a proyectos digitales para el mismo canal de televisión, por lo que probablemente también compartirán espacios en el ámbito laboral.

