"Dejen de repartir odio": Yamila Reyna recibe ataques de chilenos tras festejar la Copa América ganada por Argentina

¿Qué pasó?

La actriz y conductora de televisión, Yamila Reyna, usó sus redes sociales para festejar el título de campeón que logró la Selección Argentina en la reciente Copa América 2024.

Eso sí, la trasandina reveló que fue víctima de ataques y burlas de hinchas chilenos, a quienes no les gustó celebrara la obtención de un nuevo título del combinado que lidera Lionel Messi.

¿Qué dijo Yamila?

En su cuenta de Instagram, la comediante de origen trasandino compartió: “Ayer festejé que Argentina había ganado la Copa y la verdad es que recibí una ola de agresión, de ataques gratuitos, que no logro entender el porqué”.

Añadió que “yo no he hecho nada de malo. No tengo la culpa de que ayer se haya ganado una copa, una que se jugó contra Colombia, no contra Chile, como para que me empiecen a agredir diciéndome: ‘ándate a tu país’, ‘somos los que te damos de comer’...”

“Dejen de repartir odio”

La comediante, que se identifica como argentina-chilena, lamentó la situación y se dirigió a sus agresores: “Me parece triste, me duele, porque yo no he hecho nada. No he agredido a nadie, no he hablado en contra de Chile ni mucho menos”.

“Simplemente, he festejado la alegría de haber ganado una copa, de Argentina, que es donde yo nací (...) Me parece supertriste que emanen esa energía y que sus hijos vean el nivel de agresividad que pueden emanar hacia alguien, simplemente porque te molesta que haya ganado”, adicionó.

“Dejen de repartir odio y menos hacia mí, porque yo lo que he hecho siempre en este país es tirar buena onda, regalar sonrisas y me parece que ni yo ni nadie nos merecemos que nos agredan gratuitamente. Estamos en una época de mucha violencia como para seguir alimentándola”, cerró.

