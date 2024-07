"Era un seco en lo que hacía": Viuda de Claudio Reyes destacó la gran cantidad de personas que llegaron a despedirlo

16 jul. 2024 - 21:37 hrs.

El pasado domingo 14 de julio se conoció la muerte del comediante Claudio Reyes, quien falleció producto de un problema cardiaco a los 64 años de edad.

El actor de profesión, que dio vida a personajes como “Charly Badulaque” y el “Huaso Clemente”, entre otros, fue despedido en su natal Longaví, ubicada en la provincia de Linares, región del Maule, donde se llevó a cabo su funeral.

Es en aquel lugar, en que la viuda de Reyes, Yanet Alfaro, se refirió a ciertos rasgos de su marido y destacó la gran cantidad de personas que llegaron a despedirlo.

¿Qué dijo la viuda de Claudio Reyes?

Fue en la misa fúnebre previo al entierro del fallecido actor, en que Yanet Alfaro comenzó enfatizando en que "él era un seco en lo que hacía y no lo voy a discutir con nadie".

"Me siento afortunada, porque wow, siento que lamentablemente en estos momentos es en los que tú te das cuenta cuánto la gente te quiere", agregó.

En esa misma línea, detalló que "estoy hablando por mi parte, pero también mirando acá toda la cantidad de personas que vinieron a despedir a Claudio".

Humoristas despiden a Claudio Reyes

Otra de las personas presentes que fueron a despedir al actor, fue la compañera que Reyes tuvo durante años en el popular programa humorístico "Jappening con ja", la actriz Marilú Cuevas, quien aseguró que "me tocaba como una dupla con él, y él era encantador, me reía y me hacía bromas".

"Él era un muy buen comediante, un tipo muy alegre y buena persona. Yo así lo recuerdo", añadió. De igual manera, comediante Mauricio Flores confesó que Reyes "era muy bueno para reírse, muy espontáneo. Quizás no compartíamos algunas formas de pensar, sobre todo en la política, pero él, con mucho respeto, siempre primó que pudiéramos hablar de lo que quisiéramos, pero con respeto entre nosotros".

